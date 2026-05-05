Фенове на Ботев (Пловдив) ще почетат паметта на Тоско Бозаджийски с организирането на благотворителен футболен турнир. Днес той трябваше да навърши 34 години. Събраните средства пък ще бъдат дарени за изграждането на паметника на Георги Славков - Бенкса, съобщиха от Клуба на привържениците на Ботев Пловдив.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:

Днес Тоско Бозаджийски трябваше да навърши 34 години. Вместо това той остана във вечността като човекът, който отдаде живота си на "жълто-черната" идея.

Човекът, който стоеше зад повечето фенски инициативи и безкористно се бореше публиката ни отново да бъде номер едно!

За да почетем паметта му и тази година ще се проведе благотворителен футболен турнир.

Ще бъдат пуснати в продажба специални тениски, посветени на Тоско, като приходите от тях ще бъдат дарени за изграждането на паметника на Георги Славков - Бенкса!

Датата на турнира е 13.06.2026 г. (събота), а мястото на провеждане е спортен център "Инбет“ (улица "Георги Икономов“ 31).

Записването на отборите, желаещи да участват в турнира, ще се извършва в официалния фен магазин на стадион "Христо Ботев" - краен срок 10.06.2026 г.

Таксата за участие на отбор е 50 евро, като всички приходи от таксите също ще бъдат дарени за паметника на Георги Славков.

Нека всички да се съберем отново заедно и почетем паметта на Тоско - той го заслужава!