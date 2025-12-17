Асен Златев коментира пред "Фокус" постъпилите в съда 3 жалби

© Plovdiv24.bg Олимпийският шампион от Москва 80' Асен Златев, който бе избран за нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести чрез гласуване на Общо събрание на БФВТ, заяви пред "Фокус", че ще чака становище на съда и дотогава той и екипът му ще запазят мълчание относно подадените искови молби от страна на клубовете "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, в Софийски градски съд са постъпили три жалби и процедуратата по вписването в Търговския регистър на новия президент и на Управителния съвет е спряна. Исковете са от "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА.



Главен треньор и представляващ сливенския клуб е Пламен Братойчев, на "Аполон" водещата фигура е треньорът Евгени Танев, а на ЦСКА - Янко Георгиев, който при Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата на събранието бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ Стефан Ботев.



От "Фокус" се свързахме с щаба на звездата на България във вдигането на тежести Карлос Насар, но те също заявиха, че се въздържат от коментар по случилото се за момента.



Припомняме, че олимпийският и трикратен световен шампион подкрепи Асен Златев в битката му за президент на Българска федерация по вдигане на тежести.