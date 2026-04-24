Карлос Насар написа още една страница от славната история на българския спорт. Спортист №1 на страната ни за 2025 година спечели четвърта европейска титла по вдигане на тежести. Това стана по време на първенството на Стария континент в Батуми (Грузия), където Насар доминираше в категория до 94 килограма. Той завърши с двубой от 386 килограма.

Карлос Насар бе лидер още след изхвърлянето със 176 килограма, а в изтласкването постигна 210 килограма. Постиженията му бяха най-силните и в двете движения.

Със сребърния медал остана арменецът Ара Аганян, който направи двубой от 381 килограма.

Бронзът е за французина Ромен Имадушен, който постигна общо 370 килограма.

Насар си осигури златния медал в изхвърлянето след успешен опит на 176 килограма. Той стартира с тежест от 170 килограма, а в последния си опит пробва да постави и световен рекорд на 183 килограма, но той бе неуспешен.

Още тук като основен конкурент на Карлос Насар се очерта арменецът Аганян. Той регистрира три успешни опита - на 167, 172 и 175 килограма. Трети след изхвърлянето бе турчинът Хакан Шукрю Курназ със 166 килограма, които той вдигна от третия си опит, след като преди това направи два фаула.

В изтласкването Насар стартира на 210 килограма. Той ги вдигна от първия опит, но след преразглеждане съдиите не признаха движението му като чисто. Така олимпийският шампион трябваше да излезе за втори път на същата тежест, но този път успя да се справи с нея.

Аганян, който вече бе вдигнал 200 и 206 килограма, се завърна на подиума за опит от 212 килограма, който обаче бе много далеч от това да бъде успешен и това осигури златото на Карлос Насар.

В последния си опит в състезанието той пробва на 223 килограма, което да му донесе световен рекорд в двубоя, но не успя да ги вдигне.