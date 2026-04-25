Майката на вече четирикратния европейски шампион за мъже във вдигането на тежести Карлос Насар - Поля Иванова коментира ексклузивно пред ФОКУС поредния успех на своя син.

Припомняме, че 21-годишният мегаталант взе трета европейска титла в различна категория. Това се случи в категория до 94 кг на Шампионата на Стария континент за мъже и жени, който се провежда в Батуми, Грузия.

Емоцията

"Вкъщи се събрахме само семейството. Всичко живо спира да диша. Кучето е нахранено. Всичко, което може да ни разконцентрира, е предвидено", започна разказа си пред нашата медия най-щастливата майка в момента.

"Бяхме уверени в успеха му. Знаехме, че там няма конкуренция. Притеснявахме се от забавянето. Дали ще успеят със загрявката. Знаехме, че каквато и трудност да излезе, психически той щеше да се справи с нея. На всяко състезание вълнението и адреналинът са много големи. Пулсът ми стигна 150 удара в минута при първото му вдигане. Оттам насетне знаех как ще се развие състезанието", разкри тя и ни сподели дори снимка за доказателство, на която пулсът е 151 в 15:52 часа или точно след изхвърлените успешно 173 кг!

Това е и един от първите пъти, в които на Карлос Насар не е зачетен опит от съдиите. При едно от вдиганията мегазвездата в щангите получи два от три съдийски гласа, а при старта си в движението "изтласкване" на 210 кг не му бе признат опит и той трябваше отново да излиза на подиума почти без почивка.

"Бяхме убедени, че каквото и да реши за втория опит в изтласкването, ще си ги тласне и това няма да го притесни. Така и стана", разкри щастливата майка.

"Карлос демонстрира израстване. Когато беше по-малък се ядосваше на всяка изтървана тежест. Тогава не можеше да се зарадва на успеха си, ако имаше дори и една грешка", сподели тя пред нашата медия, визирайки неуспешните опити за рекорди в изхвърлянето и в изтласкването.

Г-жа Иванова коментира, че е получила и няколко съобщения от възрастни жени, които са станали фенове на вдигането на тежести и следят изявите на нейния син на подиума:

"Жена на 93 години викаше за него. Друга е излъчвала "на живо" в Дания на три семейства", разкри тя относно манията по Карлос Насар, която е завладяла хора от всякакви възрасти и пол у нас.

Изравни легенди

С третата си евротитла в различна категория (2 при 89-килограмовите, 1 при 96 кг и 1 при 94 кг) Карлос Насар се изравни с легендите Благой Благоев, Иван Иванов и Златан Ванев, които взимат златото за България в двубоя в три различни теглови дивизии на шампионати на Стария континент по вдигане на тежести за мъже.

Николай Пешалов също печели в три различни дивизии - до 60 кг, до 64 кг, но в кат. до 69 кг, където има два златни медала, те са спечелени за Хърватия). При жените великата Милена Трендафилова има 9 титли в 4 теглови дивизии (до 75 кг, до 70 кг, до 69 кг и до 67.5 кг.).