Легендата на пловдивския спорт Асен Златев е новият президент на федерацията по вдигане на тежести

© Легендата на пловдивския спорт Асен Златев е новият президент на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ). Решението бе взето на извънредното Общо събрание, което се проведе в столицата.



Делегатите освободиха от поста президента Стефан Ботев, Управителният съвет и генералния секретар. Ботев бе освободен от поста с 20 на 10 гласа. Кандидати за президентската позиция бяха Стефан Ботев и Асен Златев.



Олимпийският шампион от Игрите в Москва през 1980 г. спечели с 21 гласа "за", 10 "против" и двама въздържали се.



Всички девет точки минаха по бързата процедура. Имаше леко напрежение по време на изявленията на двамата кандидати. Бившият президент Стефан Ботев направи отчет за свършеното през календарната година. Той припомни къде е била федерацията и колко задължения е имала.



Асен Златев, който беше част от Управителния съвет до този момент, опонира с това, че нито един финансов документ не е бил представен на Управителния съвет. Според него федерацията се е управлявала еднолично, само и единствено от Стефан Ботев.



Асен Златев призова, независимо от изхода на вота, решенията на Общото събрание да не бъдат обжалвани в съда.



“Ще разчитам на договорените от сегашното ръководство на БФВТ средства. Надявам се Делян Пеевски да продължи да помага на българските щанги", заяви Асен Златев, който оглавява централата за първи път.



Новият президент на родната централа е един от най-успешните български щангисти. Той е първенец от Олимпийските игри в Москва през 1980 г. Освен това във витрината си Златев има три световни (1980, 1982, 1986) и пет европейски титли (1980, 1982, 1984, 1985, 1987). Асен Златев е възпитаник на пловдивското спортно училище "Васил Левски", а първият му клуб, в който се състезава, е Марица (Пловдив).



На Общото събрание присъстваха 33 от 36 клуба. Олимпийският шампион Карлос Насар също присъства. Той имаше кратко изявление пред делегатите, в което каза, че застава плътно зад Асен Златев и призова всеки един от клубовете също да го подкрепи.



Мариета Христова ще е главен секретар на БФВТ. Асен Златев поиска досегашния Управителен съвет да се запази.