Стоичков: Ти можеш да вдигнеш целия свят! Великолепен! Железен!

© Ти можеш да вдигнеш целия свят! Великолепен! Железен! Непобедим българин! Честита трета световна титла! Честит нов световен рекорд, Карлос Насар!



Това написа днес мегазвездата на родния футбол Христо Стоичков в официалния си профил във Фейсбук.



Именитият пловдивчанин бе първият човек, който поздрави Насар и му се обади по телефона минути след снощния му триумф в Норвегия, където нашият тежкоатлет спечели третата си световна титла по вдигане на тежести.