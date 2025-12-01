© Plovdiv24.bg Олимпийският и световен шампион Карлос Насар подписа договора си с Българска федерация по вдигане на тежести и ще продължи да се състезава за България.



"Има новина, но не благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми. На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов президент. Аз подкрепям Асен Златев. Взел съм договора със себе си. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България", каза Карлос Насар на пресконференция в София.



"Категорията ми е доста удобна, чувствам се комфортно в килограмите, а ние с моя екип работим само за това. Мога да жъна още успехи в новата категория до 95 кг. Имам доста промени в храненето и това ми помага да държа по-ниски килограми. На Световното бях най-лекият в моята категория. Няма да има проблем, може би конкуренцията ще е по-силна, но не е нещо, с което не можем да се справим. През април има Европейско първенство, най-вероятно в Грузия", допълни родната звезда.



Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на Насар!



