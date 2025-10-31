След 7-месечно чакане съдът потвърди избора на Весела Лечева, решението обаче не е окончателно

© Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Решението е на първа инстанция.



През последните две десетилетия - от 11 ноември 2005 г., БОК беше ръководен от Стефка Костадинова, която е олимпийска шампионка и многократна световна рекордьорка в скока на височина. Нейният дългогодишен мандат приключи на 19 март 2025 г., когато се проведе изборно Общо събрание на БОК. На него легендарната състезателка по спортна стрелба Весела Лечева, която е и двукратна олимпийска сребърна медалистка и петкратна световна шампионка, се изправи срещу Костадинова в надпревара за председателския пост.



Лечева беше номинирана от Българския стрелкови съюз и успя да спечели вота на делегатите с 48 гласа срещу 33 за досегашния председател. 83 от общо 86 имащи право на глас федерации, обществени организации и индивидуални членове присъстваха на заседанието.



Веднага след избора последваха редица оспорвания и съдебни действия. Няколко помещения в сградата на БОК, включително Финансовият отдел, Деловодството и Архивът, бяха запечатани по искане на Стефка Костадинова, с посочена цел "надлежно предаване на документацията". Юристите от екипа на Лечева заявиха, че изборът влиза в сила незабавно, но въпреки това в Софийския градски съд бяха подадени общо шест искови молби. Три от тях изискваха спиране на вписването на новото ръководство в Търговския регистър.



На 24 март 2025 г. СГС взе решение да спре вписването на Весела Лечева като председател, след като уважи жалби от индивидуални членове на БОК – Пламен Кръстев и Живко Вангелов. Тази съдебна пречка временно блокира официалното поемане на поста и предизвика изявления от страна на Весела Лечева за "саботаж" на работата на новото ръководство.



Международният олимпийски комитет също се намеси в ситуацията. На 17 май 2025 г. той изпрати писмо, в което временно призна Весела Лечева за председател на БОК и потвърди, че тя и новоизбраното ръководство ще бъдат единствените лица, които имат право да представляват комитета пред МОК. Два дни по-късно Лечева беше официално вписана в регистъра на МОК. От БОК обаче заявиха, че позицията на МОК няма правна сила по българското законодателство.



Настоящото решение на СГС подлежи на обжалване в двуседмичен срок.