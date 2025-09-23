ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Стефка Костадинова: Мълчах, защото се опитах да запазя достойнството си! Има съмнения в честността на избора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:45Коментари (0)1696
© БОК
Стефка Костдинова заяви в официално изявление, че ще продължи да изпълнява "добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа" задълженията си  на председател на Българския олимпийски комитет (БОК) до решението на съда по казуса с Общото събрание на централата.

Костадинова загуби на 19 март от Весела Лечева изборите за нов управленски мандат на БОК, но в следствие на внесени жалби срещу организацията и решенията на Общото събрание пет дни по-късно Софийският градски съд спря вписването на Лечева като ръководител и Костадинова остана на поста.

В последствие от МОК обявиха, че припознават Весела Лечева нов като председател на БОК и ще поддържат комуникация с нея, като тя ще представлява организацията пред международните партньори.

Ето какво се казва в днешната позиция на Стефка Костадинова:

През всичките тези месеци мълчах, защото се опитах да запазя достойнството си, но на първо място се опитах да запазя достойнството на българския спорт. Казвах си, че мълчанието е злато и истината винаги излиза наяве. Спортните ми рекорди и олимпийски постижения за България са тези, които трябва да говорят, а не аз.

Но когато някой се опита да си направи собствен пиар на гърба на българския спорт и българските спортисти, когато хвърля в общественото пространство откровени неистини, когато превръща Българския олимпийски комитет в заложник на личните си амбиции за власт, не мога и не трябва да продължавам да мълча!

През всичките 20 години, през които съм начело на БОК, не съм си позволила нито веднъж да поставя личните си интереси или стремежи над тези на българския спорт. И сега няма да си позволя да го направя!

Изповядвам Олимпийския принцип за феърплей и това, че е важно да участваш и то да участваш с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си опит, натрупан в годините.

В началото беше трудно, не отричам! Но никога не се отказах и това доведе до двете последни и най-успешни през новия век олимпиади за България. Доведе до появата на нови и млади спортисти, които с качествата си и с постиженията си да славят България. И сега, когато един уважаван от мен спортист - Весела Лечева, се опитва да преиначи ситуацията, опитва се да изопачи и изкриви фактите, аз спирам да мълча! А фактите са прости и ясни!

Има съмнения в честността на избора – има български съд! Всички чакаме той да се произнесе по казуса. А през това време съм длъжна да запазя постигнатото от БОК и българските спортисти през тези 20 години. До произнасянето на компетентния съд аз съм лицето, представляващо сдружение Български олимпийски комитет, съобразно вписаното в Търговския регистър и изпълнявам задълженията си на председател на БОК добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа.

Неверни са твърденията, че използвайки олимпийските символи нарушавам правото на интелектуална собственост. Видно от регистъра на Патентно ведомство на Република България, представляваното от мен сдружение е притежател на комбинирана търговска марка "Български олимпийски комитет“, включваща в обхвата си олимпийските символи – петте олимпийски кръга и гордия български лъв. В противовес на това Весела Лечева е притежател на марка "Движение Трети март“.

Единственото, за което се надявам е, че развръзката от съдебния спор ще е в полза на българския спорт и спортистите, които израснаха. Призовавам госпожа Лечева да спре да плаши обществеността, че ако не е начело на БОК, едва ли не няма да има Български олимпийски комитет и български спорт.

Това не е вярно! Запомнете, България е над всичко – над високомерието, ламтежа за власт и нечестните игри. И следващия път, когато решите да оплюете когото и да било, спомнете си усещането, да чуеш химна на фона българското знаме.
