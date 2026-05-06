Новоизбраният председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева официално получи пълномощно от Стефка Костадинова, с което поема оперативното управление на организацията до приключване на съдебните процедури по вписването. Двете проведоха работна среща в София, за да осигурят приемственост и стабилност в работата на олимпийската институция, съобщиха за Plovdiv24.bg от офиса на Лечева.

Предоставеното пълномощно позволява тя да представлява и управлява БОК, докато новото ръководство бъде официално отразено в Търговския регистър. Весела Лечева бе избрана за поста на Общото събрание на 19 март 2025 г., а Стефка Костадинова бе досегашният дългогодишен председател на комитета.

Весела Лечева подчерта, че работата по укрепване на институционалната стабилност и развитието на българския олимпизъм започва веднага. Тя потвърди, че поддържа постоянен контакт с Международния олимпийски комитет (МОК). Развитието по българския казус ще бъде представено пред Изпълкома на МОК по време на текущото му заседание в Лозана.

Процесът по вписване на новото ръководство бе забавен от правни претенции, но преди дни стана ясно, че всички искови молби срещу редовността на проведеното Общо събрание са оттеглени. След изтичане на законоустановените срокове се очакват съдебните определения, с които Весела Лечева и новото Изпълнително бюро ще бъдат вписани като легитимни представители на БОК.