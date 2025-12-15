ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (10)
Весела Лечева: 9 месеца се прави опит за подмяна на резултата на Общото събрание, сега ще се гледа жалба на Станка Златева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:38Коментари (0)137
©
Вече 9 месеца се прави опит да се подмени резултата от Общото събрание на БОК. Това заяви пред Нова телевизия Весела Лечева, която бе избрана за председател на 19-и март. На 17-и декември предстои ново съдебно заседание по казуса, този път по жалбата на Станка Златева.

"Вярвам в независимостта и почтеността на българския съд. Вярвам, че всеки един от съдебните състави ще разгледа изключително внимателно исковите молби и ще се произнесе час по-скоро. Още повече, че това вече бе направено от швейцарските им колеги от МОК, които се произнесоха още през май месец по отношение на резултатите от събранието“, припомни Весела Лечева, която бе избрана за председател на БОК на 19-и март, а изборът беше потвърден и след определение от МОК. В момента именно тя и новото Изпълнително бюро са вписани и във всички международни институционални регистри - на Международния олимпийски комитет, Европейските олимпийски комитети, Асоциацията на националните олимпийски комитети.

"Съдът е заринат от искови молби, които са копи пейст. Писани на едно място. Самият факт, че съдът е задръстен с такива молби, показва, че се прави опит институциите да бъдат блокирани и да не могат да работят“, добави тя.

Според Лечева целта е удължаване на управлението на старото ръководство, което няма нито мандат, нито легитимност.

"Сега на 17-и декември предстои дело по исковата молба на Станка Златева. Този съдийски състав не ме е присъединил като заинтересована страна. Това е доста странно, надявам се, че става въпрос за техническа грешка, недоглеждане“, добави Лечева и уточни, че това е единственото до момента дело, в което тя не е страна при положение, че се оспорва именно нейния избор и този на членовете на Изпълнителното бюро. А на въпроса на водещите какво означава това, избраната за председател отговори: "Това означава, че няма да имам право на защита“.

Весела Лечева даде и още детайли около тази искова молба.

"Станка Златева отбелязва , че не е гласувала по време на Общото събрание. Аз се чух с нея, за да разясня, че не аз съм причината, а че към онзи момент не е бил вписана като председател на федерацията по борба. Както и че това не се определя от Весела Лечева, а от мандатната комисия на събранието, съставена от представители на Стефка Костадинова“.

Лечева беше катеторична, че политическата намеса в спорта е недопустима.

"В Брюксел по време на последната ни среща с комисаря за младежта и спорта и президента на МОК Кърсти Ковънтри темата бе точно тази - как да запазим неутралитет от политически и икономически интереси. МОК остава една от най-влиятелните спортни организации именно заради своя неутралитет“, каза още Лечева.

Тя призова членовете на БОК да не влизат в чужди сценарии и отбеляза, че авторитетът на организацията вече търпи изключително сериозни щети в международен план.

"Умолявам колегите към отговорност. Ако смятат, че са използвани в чужди сценарии, нека вземат своето решение“, каза Лечева.

"Протестът на младите хора беше свързан с липсата на справедливост. Това, което и аз пледирам по отношение на Българския олимпийски комитет, е да не допускаме липса на почтеност, несъобразяване с правилата и феърплея“, завърши Весела Лечева, която вече девети месец не може да встъпи в своя четиригодишен мандат.
Още по темата: общо новини по темата: 17
31.10.2025
23.09.2025
17.09.2025
19.05.2025
17.05.2025
07.05.2025
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 8-годишен пловдивчанин прави фурор в бразилското жиу-жицу
 ПФК Ботев с първа декларация за днес: Поиска промяна на датите за Купата
 "Трибуна Бесика": Не бъркай табелите - градът е на черно-белите!
 "Черно-бял" рецитал в Пловдив пред погледа на националния селекционер
 Минков стана Футболист №1 на Ботев за 2025 г., Видев заслужи приза за най-добър млад играч
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: