ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (16) | Вчера (17)
Нови драми по оста Весела Лечева - Стефка Костадинова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:44Коментари (0)22
©
Изпълнителното бюро на БОК, избрано на Общото събрание на 19 март и признато от Международния олимпийски комитет, отправи нов апел към Стефка Костадинова. Това стана с декларация, приета на днешното заседание, което се проведе в София.

"Със загриженост и тревога обръщаме внимание, че неспазването на препоръките и ясните указания, дадени от Международния олимпийски комитет (МОК) по казуса с Българския олимпийски комитет (БОК), могат да доведат до допълнителни санкции за БОК в навечерието на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Това ще е не само огромен репутационен проблем за България, но и ще ощети напълно незаслужено българските спортисти, които носят национална гордост на страната ни.

Въпреки изричното настояване на МОК на новото ръководство да бъде осигурен достъп до сградата и служителите, до информационните канали на БОК, до документите, шест месеца след Общото събрание, тези условия продължават да не се изпълняват от старото ръководство.

Изпълнителното бюро на БОК още веднъж настоява Стефка Костадинова да осигури:

Достъп до сградата на БОК;

Достъп до щатните служители на БОК за провеждане на работни срещи и планиране и извършване на дейност;

Достъп до информационните канали на БОК – уебсайт, социални мрежи, официална поща;

Достъп до всички документи и договори, свързани с дейността на БОК;

ИБ на БОК напомня отново и писмото на МОК от 17 май 2025 г., в което се казва: "МОК "признава резултатите от Изборното общо събрание на БОК на 19 март 2025 г., по-специално избора на г-жа Весела Лечева за нов президент на БОК и на всички членове на Изпълнителното бюро на БОК“.

И още:

"Както беше договорено, вярваме, че тези правни формалности ще бъдат извършени в пълна хармония, със здрав разум и добросъвестно, така че новоизбраното ръководство на БОК да може да започне работа без по-нататъшно забавяне, в най-добрия интерес на БОК и българските спортисти. Ако през този преходен период има някакъв проблем или липса на сътрудничество, МОК ще трябва да преразгледа ситуацията, което може да изложи БОК на допълнителни мерки или санкции.

Разчитаме на съдействие и отговорни действия от страна на всички, за да спазим горепосочения подход в интерес на олимпийското движение и спортистите в България, тъй като наближават редица важни спортни събития, сред които по-специално Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026“.

Като първа санкция със свое разпореждане Международният олимпийски комитет замрази плащанията към Българския олимпийски комитет, с изключение на тези към спортистите.

Същевременно средствата, които БОК получава от държавата посредством финансиране от Министерството на младежта и спорта, не се отчитат пред новоизбраното и признато от МОК Изпълнително бюро. Към днешна дата същото няма никакъв контрол и яснота, как се изразходва публичния ресурс. Изпълнителното бюро напомня, че според Устава на БОК и действащата нормативна уредба, въпреки предстоящата съдебна процедура и до окончателното решение на съда, легитимно за олимпийското движение и членовете, е новоизбраното ръководство.

По време на заседанието на Изпълнителното бюро на БОК беше направен отчет на представянето на българските спортисти на Европейския младежки олимпийски фестивал в Скопие. Ръководителят на мисията Володя Златев отчете, че българските спортисти са се представители на високо ниво при тежки условия и организационни неуредици.

ИБ на БОК взе решение да номинира сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн за Комисията на атлетите на Европейските олимпийски комитети. Изборите са в Лондон на 12 – 13 ноември, като Калейн ще участва в сесията.
Още по темата: общо новини по темата: 14
19.05.2025
17.05.2025
07.05.2025
23.04.2025
23.04.2025
10.04.2025
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 След 4 години пауза турнирът по тенис на маса на МВР - Пловдив отново е факт
 Трагична статистика за посещаемостта на мачовете в родния елит
 Стана ясен съперникът ни в осминафиналите на Световното по волейбол
 Шеф в община Пловдив ще проведе специална тренировка в залата на "Лаута Арми"
 Труден успех! Над 3 часа бяха необходими на Мико, за да преодолее испанец
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: