Фенове на Локо с поема за Капитанът: Гол в противниковата врата и во веки жълта тишина!

© Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, посвети цяла поема на капитана на отбора Димитър Илиев, който днес навършва 33 години. Рожденият ден на Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година съвпада със 113-ото издание на пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. Двубоят е днес от 16,15 часа на "Лаута".



"The Magic of Plovdiv" разпространиха текста в официалната си страница във Фейсбук, придружен със специален колаж на Димитър Илиев.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "The Magic of Plovdiv":



25.09.2021



Време е за дерби,



съ6:0та е днес,



празник е за нас,



заедно ще бъдем,



"винаги с вас".



И Митко е рожденик,



този футболен вълшебник,



в Христова възраст влиза той,



нека поздравим капитана свой!



С пожелание за здраве,



много радост и мечти,



сбъднати да бъдат всички



и щастливи светли дни!



Да почерпи всички нас



с пета още една,



гол в противниковата врата



и во веки жълта тишина!



Празникът да стане двоен,



"катеричка" да кънти,



капитан е той достоен,



С него Локомотив напред върви!