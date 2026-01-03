ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през ноември
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00Коментари (0)101
© Plovdiv24.bg
В началото на новата 2026 година да погледнем назад - към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през ноември:

Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното

Трети моторист почина в Пловдив

От "Лаута" направиха важно съобщение за локомотивците

Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя

Завишават изискванията към бъдещите превозвачи в Пловдив

Огромна опашка се оформи на Главната, хиляди се наредиха за евтини дюнери


Още по темата: общо новини по темата: 19
02.01.2026 »
01.01.2026 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
31.12.2025 »
30.12.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на ц...
14:54 / 02.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през октомври
07:00 / 02.01.2026
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплата...
19:11 / 01.01.2026
Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на млад...
17:30 / 01.01.2026
Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
08:26 / 01.01.2026
Времето през следващите дни: Сняг, дъжд и поледици, нахлува студен фронт
Времето през следващите дни: Сняг, дъжд и поледици, нахлува студен фронт
11:30 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
Земетресения в България
България в еврозоната
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: