ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през ноември
Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през ноември:
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Трети моторист почина в Пловдив
От "Лаута" направиха важно съобщение за локомотивците
Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя
Завишават изискванията към бъдещите превозвачи в Пловдив
Огромна опашка се оформи на Главната, хиляди се наредиха за евтини дюнери
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на ц...
14:54 / 02.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през октомври
07:00 / 02.01.2026
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплата...
19:11 / 01.01.2026
Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на млад...
17:30 / 01.01.2026
Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
08:26 / 01.01.2026
Времето през следващите дни: Сняг, дъжд и поледици, нахлува студен фронт
11:30 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS