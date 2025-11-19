Завишават изискванията към бъдещите превозвачи в Пловдив

© Plovdiv24.bg Кметът на Пловдив Костадин Димитров внесе в Общинския съвет изменение и допълнение на предложението, касаещо даване на съгласие за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основните градски автобусни линии от Общинската транспортна схема на Община Пловдив" и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и за срок от 10 години, предава Plovdiv24.bg.



Димитров изтъква, че се е запознал и е изслушал всички всички предложения, направени от представители на различните партии в местния парламент. По същество внесеното предложение за изменение и допълнение съдържа условия, които да станат част от условията на предстоящата за откриване процедура. Става въпрос за завишаването на част от изискванията към потенциалните участници, с което се цели и повишаването на качеството на обществената услуга.



Кметът заявява готовност да се поставят по-високи от нормативно заложените изисквания към потенциалните изпълнители, касаещи минималния процент на "чистите превозни средства". В тази връзка предлага вместо минималните 34% според Наредба № Н-21 от 19 декември 2023 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за изискванията към чистите превозни средства, да бъде поставено условието за завишаването на този процент на 40%. Това несъмнено е в духа на прилаганите мерки и политики за по-чист въздух, уточнява градоначалникът.



На следващо място смята, че направеното предложение за осигуряването на по-високи изисквания за автобусите, пригодени за обслужване на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, е добро и предлага съветниците да одобрят завишаването на изискването за минимум 50% от автобусите по всички линии да отговарят на това условие. До настоящия момент това изискване е за 35% от подвижния състав по всички линии. Автобусните линии с номера 1 и 6 ще се изпълняват изцяло с автобуси, предназначени за обслужване на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.



Предвид бъдещите планове на Общината за развитие на публичния оператор се предлага да бъде поставено условие в договора, според което, при наличие на готовност за стартиране на работата на оператора по дадена линия и одобрение от страна на Общински Съвет - Пловдив, определена линия или линии, да могат да бъдат прехвърлени, като срока за предизвестието се обвърже с изискуемия от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета срок за уведомлението от една календарна година. При залагането на това условие в проекта на договорите няма да се нарушат законоустановените правила и норми.



В допълнението на предложението не се съдържа ангажимент на администрацията, че обществената поръчка ще бъде разделена на отделни обособени позиции, както поискаха някои общински съветници.