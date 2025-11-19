ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Завишават изискванията към бъдещите превозвачи в Пловдив
Автор: Диана Бикова 17:05Коментари (0)133
© Plovdiv24.bg
Кметът на Пловдив Костадин Димитров внесе в Общинския съвет изменение и допълнение на предложението, касаещо даване на съгласие за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основните градски автобусни линии от Общинската транспортна схема на Община Пловдив" и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и за срок от 10 години, предава Plovdiv24.bg.

Димитров изтъква, че се е запознал и е изслушал всички всички предложения, направени от представители на различните партии в местния парламент. По същество внесеното предложение за изменение и допълнение съдържа условия, които да станат част от условията на предстоящата за откриване процедура. Става въпрос за завишаването на част от изискванията към потенциалните участници, с което се цели и повишаването на качеството на обществената услуга.

Кметът заявява готовност да се поставят по-високи от нормативно заложените изисквания към потенциалните изпълнители, касаещи минималния процент на "чистите превозни средства". В тази връзка предлага вместо минималните 34% според Наредба № Н-21 от 19 декември 2023 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за изискванията към чистите превозни средства, да бъде поставено условието за завишаването на този процент на 40%. Това несъмнено е в духа на прилаганите мерки и политики за по-чист въздух, уточнява градоначалникът.

На следващо място смята, че направеното предложение за осигуряването на по-високи изисквания за автобусите, пригодени за обслужване на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, е добро и предлага съветниците да одобрят  завишаването на изискването за минимум 50% от автобусите по всички линии да отговарят на това условие. До настоящия момент това изискване е за 35% от подвижния състав по всички линии. Автобусните линии с номера 1 и 6 ще се изпълняват изцяло с автобуси, предназначени за обслужване на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Предвид бъдещите планове на Общината за развитие на публичния оператор се предлага да бъде поставено условие в договора, според което, при наличие на готовност за стартиране на работата на оператора по дадена линия и одобрение от страна на Общински Съвет - Пловдив, определена линия или линии, да могат да бъдат прехвърлени, като срока за предизвестието се обвърже с изискуемия от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета срок за уведомлението от една календарна година. При залагането на това условие в проекта на договорите няма да се нарушат законоустановените правила и норми.

В допълнението на предложението не се съдържа ангажимент на администрацията, че обществената поръчка ще бъде разделена на отделни обособени позиции, както поискаха някои общински съветници.


Още по темата: общо новини по темата: 1175
17.11.2025 Трети опит за стартиране на процедурата за градския транспорт в Пловдив
17.11.2025 В Пловдив се появиха първите билетчета в евро
10.11.2025 Пловдивчанка: Това нормално ли е?
09.11.2025 Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
06.11.2025 Съветник от Пловдив: Трябва да се срамуваме от това, което направихме
днес
15.10.2025 Шофьор от градския транспорт на Пловдив към пътник: Нали си знаеш - после билетчето се връща при мен
предишна страница [ 1/196 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Опасно вещество в колата на три момчета откриха край Пловдив
14:52 / 19.11.2025
Пловдивска кола стои изоставена на селски път в Гърция от месеци
15:01 / 19.11.2025
Показаха пушката, с която е убита Красимира Куковска
14:16 / 19.11.2025
Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – ощ...
12:00 / 19.11.2025
ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив
11:49 / 19.11.2025
Опасна къща в Кючука. Кметът: Започваме процедура за премахване
13:56 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
Локо в Първа лига, сезон 2024/2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: