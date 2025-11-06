ИЗПРАТИ НОВИНА
Съветник от Пловдив: Трябва да се срамуваме от това, което направихме днес
Автор: Диана Бикова 13:19Коментари (0)313
© Plovdiv24.bg
"Мисля че трябва да се срамуваме от това, което направихме днес. Казвате: "Да спрем кмета". Ама той не е кмет на себе си, той е кмет на всички пловдивчани" - това заяви общинският съветник от Стефан Шилев след гласуването за даване на съгласие за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по линиите от общинската транспортна схема на община Пловдив“ и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и, предава Plovdiv24.bg.

Предложението предизвика продължителна протяжна дискусия. Още в началото се изказа народният представител Манол Пейков, който си взел ден отпуск от парламента. По думите му, предоставянето на обществения транспорт за 10 години напред в ръцете на една фирма е пагубно и по този начин се поставя на карта не само настоящето, а и бъдещето на града, връзват се ръцете на бъдещите управленци. 

Кметът Костадин Димитров припомни, че община Пловдив има одобрен проект за 20 електробуса, но трябва да се чака за доставката. Подкани депутата за синергия и екипна работа по друга важна тема - за градската железница и връзката до летището, за да се реши възникналият проблем с финансирането. 

В Пловдив се движат най-много 230 автобуса, но те са крайно недостатъчни и няма да решат транспортния проблем. Преди 15 години градът се обслужваше от 290 автобуса и 40 тролейбуса, което е с над 100 превозни средства повече от сегашните.

"Най-лесно един кмет се сваля чрез боклука и транспорта. Чакаме като манна небесна 20 електробуса, но те, ако ще дойдат, ще е чак другия мандат, освен това трябва да се построят халета, зарядни станции. Винаги съм смятал, че градският транспорт в Пловдив трябва да бъде общински. През 2007 г. беше направена огромна съдбоносна грешка" - каза бившият кмет и настоящ общински съветник Славчо Атанасов.

Съветници от няколко групи изказаха притеснения от дългия срок за предоставяне на градските маршрути. Предложено беше да се намали от 10 на 6 години, в  обществената поръчка линиите да се разделят в четири обособени позиции, да се отложи точката за преработване и да се внесе за обсъждане на следващата сесия. 

"Искаме качествен градски транспорт и го искаме утре, но отлагаме точката. Ако искаме да върви работата, трябват спешни мерки. Няма как да спечелим 100-200 милиона и да закупим 100 автобуса. Когато отлагаме от сесия за сесия, няма как да си свършим работата" - реагира кметът Костадин Димитров.

В крайна сметка даването на съгласие за втори път беше отложено. 

"Фирмите реално всеки момент могат да поискат увеличение на такси и цени за превоз и да оставят хората без транспорт. В момента отлагаме, бавим нещата, а уж всички работим за пловдивчани. Всички казвате: "ще работим за пловдивчани". Ще работим, само че на инат" - обясни отрицателния си вот Гошо Къчков от ГЕРБ.

Подробности гледайте в прикаченото видео!



