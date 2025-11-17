ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Трети опит за стартиране на процедурата за градския транспорт в Пловдив
В две поредни предишни сесии общинските съветници попречиха да се стартира процедурата с аргумент, че предложения 10-годишен срок за договор е прекалено дълъг. Поискаха детайлите за обществената поръчка да бъдат прецизирани, преразгледани и съгласувани с тях.
Предложението влиза отново в зала, тъй като действащите договори за превоз на пътници на територията на община Пловдив, сключени през 2016, 2018 и 2021 г., бяха предсрочно прекратени заради системни нарушения от страна на превозвачите. В момента всички маршрути са възложени с временна мярка от областния управител, която вече изтича.
В обосновката се посочва, че линии 1 и 6 да се изпълняват изцяло с автобуси, предназначени за обслужване на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1174
|предишна страница [ 1/196 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
Видна полицайка от Пловдив се пенсионира след 35 години вярна слу...
16:45 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Шофьорът, помлял 7 коли в "Изгрев", си призна всичко
13:17 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходц...
12:39 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS