Трети опит за стартиране на процедурата за градския транспорт в Пловдив

© Plovdiv24.bg Трети опит ще бъде направен на предстоящата сесия този четвъртък за искане на съгласието на общинските съветници за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по линиите от Общинската транспортна схема на Община Пловдив" и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и, предава Plovdiv24.bg.



В две поредни предишни сесии общинските съветници попречиха да се стартира процедурата с аргумент, че предложения 10-годишен срок за договор е прекалено дълъг. Поискаха детайлите за обществената поръчка да бъдат прецизирани, преразгледани и съгласувани с тях.



Предложението влиза отново в зала, тъй като действащите договори за превоз на пътници на територията на община Пловдив, сключени през 2016, 2018 и 2021 г., бяха предсрочно прекратени заради системни нарушения от страна на превозвачите. В момента всички маршрути са възложени с временна мярка от областния управител, която вече изтича.



В обосновката се посочва, че линии 1 и 6 да се изпълняват изцяло с автобуси, предназначени за обслужване на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.