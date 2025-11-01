ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Това гласи официалното съобщение от пресцентъра на ОД МВР Пловдив по повод фаталния инцидент от късния днешен следобед.
Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да сподели, че трупът на младежа е бил на пътното платно повече от два часа и половина след произшествието:
"Минах оттам към 19.40 часа. Тялото на загиналото момче още бе там, потънало в локва кръв. Имаше само полиция. От гледката можеше да му прилошее на човек, възмутена съм - какво е това отношение към човека. Тръпки ме побиха от всичко там", каза младата жена, която е лекарка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
