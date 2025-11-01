© Архив Около 17.10 ч. на тел. 112 е приет сигнал за катастрофа на Карловско шосе в посока Пловдив. По предварителни данни при престрояване лек автомобил "Фолксваген" ударил странично мотоциклет "Хонда", чийто водач е загинал.



Това гласи официалното съобщение от пресцентъра на ОД МВР Пловдив по повод фаталния инцидент от късния днешен следобед.



Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да сподели, че трупът на младежа е бил на пътното платно повече от два часа и половина след произшествието:



"Минах оттам към 19.40 часа. Тялото на загиналото момче още бе там, потънало в локва кръв. Имаше само полиция. От гледката можеше да му прилошее на човек, възмутена съм - какво е това отношение към човека. Тръпки ме побиха от всичко там", каза младата жена, която е лекарка.



