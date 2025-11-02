© Тежък пътен инцидент отне живота на млад моторист в Пловдив в събота вечер. Загиналият е Здравко Чимски, добре познат сред местната мото общност. Трагедията се е разиграла в късния следобед на 1 ноември по Карловско шосе, в посока към града.



Според първоначалната информация, сигналът за катастрофата е подаден около 17:10 часа на телефон 112. На мястото незабавно са изпратени екипи на Спешна помощ и полиция.



По предварителни данни, при маневра за престрояване, лек автомобил "Фолксваген" е ударил странично движещия се мотоциклет "Хонда", управляван от младия мъж. Ударът е бил изключително силен, а вследствие на сблъсъка водачът на мотора е загинал на място, въпреки бързата намеса на медицинския екип.



На място е извършен оглед под ръководството на дежурен прокурор. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.



Новината за смъртта на Здравко Чимски предизвика вълна от съболезнования в социалните мрежи. Негови приятели и близки публикуваха възпоменателни постове и снимки, в които описват младия мъж като усмихнат, добър и страстен любител на моторите и спорта.



Пътният участък, където е станала катастрофата, е често натоварен, особено в почивни дни. Шофьори, които редовно преминават по този маршрут, коментират, че престрояването и високата скорост са честа причина за инциденти там.



