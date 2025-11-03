© Plovdiv24.bg Както вече ви информирахме, моторист загина на 1 ноември, събота в Пловдив на Карловско шосе. По този повод с Plovdiv24.bg се свърза още един наш читател, който неволно е заснел моториста буквално секунди преди сблъсъка. На кадрите се виждат два мотора, които се движат в дясната лента и изпреварват автомобилите. След по-малко от две минути движението спира напълно - именно защото стотина метра по-надолу вече е станал фаталният инцидент.



"Здравейте, минах от там секунди след катастрофата, ужасна гледка. Споделям клипа от моя регитратор секунди преди катастрофата, надявам се това да помогне на разследването и да даде публичност. На кадрите се вижда как моторите и колите се движат опасно и с несъобразена скорост, съболезнования на близките!", сподели читателят ни.



По-късно се разбра, че загиналият е Здравко Чимски, добре познат сред местната мотообщност.



Според първоначалната информация от МВР сигналът за катастрофата е подаден около 17:10 часа на телефон 112. На мястото незабавно са изпратени екипи на Спешна помощ и полиция.



По предварителни данни, при маневра за престрояване, лек автомобил "Фолксваген" е ударил странично движещия се мотоциклет "Хонда", управляван от младия мъж. Ударът е бил изключително силен, а вследствие на сблъсъка водачът на мотора е загинал на място, въпреки бързата намеса на медицинския екип.



На място е извършен оглед под ръководството на дежурен прокурор. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.



