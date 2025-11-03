ИЗПРАТИ НОВИНА
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:25
© Plovdiv24.bg
Както вече ви информирахме, моторист загина на 1 ноември, събота в Пловдив на Карловско шосе. По този повод с Plovdiv24.bg се свърза още един наш читател, който неволно е заснел моториста буквално секунди преди сблъсъка. На кадрите се виждат два мотора, които се движат в дясната лента и изпреварват автомобилите. След по-малко от две минути движението спира напълно - именно защото стотина метра по-надолу вече е станал фаталният инцидент.

"Здравейте, минах от там секунди след катастрофата, ужасна гледка. Споделям клипа от моя регитратор секунди преди катастрофата, надявам се това да помогне на разследването и да даде публичност. На кадрите се вижда как моторите и колите се движат опасно и с несъобразена скорост, съболезнования на близките!", сподели читателят ни.

По-късно се разбра, че загиналият е Здравко Чимски, добре познат сред местната мотообщност. 

Според първоначалната информация от МВР сигналът за катастрофата е подаден около 17:10 часа на телефон 112. На мястото незабавно са изпратени екипи на Спешна помощ и полиция.

По предварителни данни, при маневра за престрояване, лек автомобил "Фолксваген" е ударил странично движещия се мотоциклет "Хонда", управляван от младия мъж. Ударът е бил изключително силен, а вследствие на сблъсъка водачът на мотора е загинал на място, въпреки бързата намеса на медицинския екип.

На място е извършен оглед под ръководството на дежурен прокурор. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.



Още по темата: общо новини по темата: 4
02.11.2025 Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско
шосе"
01.11.2025 Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на
платното
01.11.2025 Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
01.11.2025 Черна събота в Пловдив, загина втори моторист!






Оставете ми момчето да почива в мир,нямате право да плюете така грозно,по човек,който не е жив и не може да се защити,дебили обременени такива.Светъл път любов моя,липсваш ми адски много.....
+1
 
 
*Каквото търсило,това намерило!* - и двамата мАтАристи прАфучаха в ЛЯВАТА ЛЕНТА с доста по-висока скорост от другите коли - това се вижда много ясно от видеорегистратора!
+2
 
 
Кара с 1000км, гони се с някъв друг палячо моторист ,после предимство му отнели.е*ал съм им пу**ата майна и маймуните.Язък само ,че тея след него с колите е трябвало да чакат да изнесат боклука от пътя.На такъв хубав широк път,сух, няма вода,няма сняг,колко дебилен трябва да си да се самоубиеш? Ако беше карал в дясна летна с 60-70 като другите,сега щеше да е жив,но не,той,МАЙМУН трябва да кара със 100 най-вляво щото е голямата работа.
+5
 
 
Когато подобни мотористи-терористи заплашват с безумна скорост и маневри всички по пътищата?! Докога ще толерираме подобни престъпници, които освен, че се самоубиват като в електронна игра рискуват живота на всички ни? Нещо не скърбя като намаляват бройките им. Жалко за роднините им, които живеят във вечен стрес дали ще оцелеят тези “състезатели”.
Още новини от Новини от Пловдив:
Ето я най-новата камера в Пловдив
11:56 / 03.11.2025
Мистериозен влак, превозващ автомобили и чужденци, от два дни сто...
10:27 / 03.11.2025
Пускат "Рогошко шосе" преди Коледа
11:20 / 03.11.2025
Дебат: Трябва ли проектът за "Филипово" да се преработи?
11:51 / 03.11.2025
Този индивид печели приза за наглец на седмицата
19:28 / 02.11.2025
Белградският ансамбъл "Свети Сава" гостува в Пловдив
17:51 / 02.11.2025

Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
