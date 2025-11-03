ЗАРЕЖДАНЕ...
|Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
"Здравейте, минах от там секунди след катастрофата, ужасна гледка. Споделям клипа от моя регитратор секунди преди катастрофата, надявам се това да помогне на разследването и да даде публичност. На кадрите се вижда как моторите и колите се движат опасно и с несъобразена скорост, съболезнования на близките!", сподели читателят ни.
По-късно се разбра, че загиналият е Здравко Чимски, добре познат сред местната мотообщност.
Според първоначалната информация от МВР сигналът за катастрофата е подаден около 17:10 часа на телефон 112. На мястото незабавно са изпратени екипи на Спешна помощ и полиция.
По предварителни данни, при маневра за престрояване, лек автомобил "Фолксваген" е ударил странично движещия се мотоциклет "Хонда", управляван от младия мъж. Ударът е бил изключително силен, а вследствие на сблъсъка водачът на мотора е загинал на място, въпреки бързата намеса на медицинския екип.
На място е извършен оглед под ръководството на дежурен прокурор. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.
