Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:47Коментари (2)15891
© Plovdiv24.bg
Моторист загина тази вечер в Пловдив на Карловско шосе. По този повод с Plovdiv24.bg се свърза наш читател, който е минал през мястото на инцидента минути след случването му. Видеото, което човекът ни изпрати, е изрязано, за да не се вижда трупът на загиналия.

Но разсъжденията на нашия читател трябва да бъдат запомнени от колкото се може повече хора. Даваме му думата сега:

Младо момче. С каска, екипировка. Път с две ленти, без насрещно движение. Сух, равен и чист път, видимост.

Кой ни е виновен сега? Не се ли нагледахме на кръв и смърт по тези пътища? Струва ли си бързането? Но не само то, струва ли си нетолерантното ни поведение (да не кажа селско) да си засичаме пътя, да се лепнем на някой за номера да му даваме зор, щото кара с 50? Струва ли си?

Изглежда не. Изглежда, много хора не са виждали как асфалтът се полива с кръвта на някой, който преди 2 минути те е подминал на кръговото.

Идея си нямам какво точно е станало, но го правим всички ние. Не е само днес, не е само тук. 

Гледайте и дано осъзнаем, че понякога е по-добре да закъснеем, по добре да пуснем нагляра отзад, без да се правим и ние на селяндури. Да гледаме пътя, а не телефона си, защото така може и да си спестим подобен ужас. Да спасим живот, да спестим на едни родители от погребението на детето им, да не оставим деца без баща им.

Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам.



01.11.2025 Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на
платното
01.11.2025 Черна събота в Пловдив, загина втори моторист!






