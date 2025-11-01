Черна събота в Пловдив, загина втори моторист!

© Около 17.10 ч. на тел. 112 е приет сигнал за катастрофа на Карловско шосе в посока Пловдив.



По предварителни данни при престрояване лек автомобил "Фолксваген" ударил странично мотоциклет "Хонда", чийто водач е загинал.



До приключване на огледа на местопроизшествието трафикът се пропуска само в дясна лента.



Plovdiv24.bg припомня, че по-рано днес на пътя Пловдив - Карлово загина около 60-годишен моторист.