|Черна събота в Пловдив, загина втори моторист!
По предварителни данни при престрояване лек автомобил "Фолксваген" ударил странично мотоциклет "Хонда", чийто водач е загинал.
До приключване на огледа на местопроизшествието трафикът се пропуска само в дясна лента.
Plovdiv24.bg припомня, че по-рано днес на пътя Пловдив - Карлово загина около 60-годишен моторист.
Още новини от Новини от Пловдив:
Верижна катастрофа до бензиностанция в Пловдив, три девойки и мла...
18:45 / 01.11.2025
МВР Пловдив: Предстои да бъдат издирени извършителите
17:35 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да стр...
16:49 / 01.11.2025
Адвокат от Пловдив: Днес и утре по цял ден ще слушам Цеца Величко...
17:02 / 01.11.2025
Пловдивчанин: Сложете лява секция на този светофар!
15:25 / 01.11.2025
МВР Пловдив официално за фаталния сблъсък между два мотора
14:23 / 01.11.2025
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
