Трети моторист почина в Пловдив

© Петър Терзиев не успя да се пребори за живота си. Тъжната вест съобщи сестра му.



"Пътят ти може да е свършил тук, Пепи, но душата ти ще продължи да лети. Обичам те, братчето ми! Всички събрани средства ще бъдат дарени за спасението на друг живот", съобщи младата жена.



На 26.10.2025 г. Терзиев пострада при катастрофа с мотор край Пловдив. Състоянието му бе тежко, с множество тежки травми почти по цялото тяло.



Направени бяха животоспасяваща и други операции. Въпреки това обаче чудото не се случи.



Съболезнования на роднините и близките на Петър Терзиев.