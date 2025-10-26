© Plovdiv24.bg виж галерията Спешно се търсят дарители на кръв в Пловдив. Това става ясно от публикация в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg.



Според поста става въпрос за тежко пострадал моторист при катастрофата на входа на Пловдив, за което Plovdiv24.bg вече Ви информира.



Младият мъж е настанен в УМБАЛ "Свети Георги". Всеки, който иска да помогне, може да го направи, като посочи името Петър Гошев Терзиев. Той има нужда спешно от кръв.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.