ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Спешно се търси кръв за моториста пострадал тежко при зверската катастрофа до Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:03Коментари (0)3815
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Спешно се търсят дарители на кръв в Пловдив. Това става ясно от публикация в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg.

Според поста става въпрос за тежко пострадал моторист при катастрофата на входа на Пловдив, за което Plovdiv24.bg вече Ви информира.

Младият мъж е настанен в УМБАЛ "Свети Георги". Всеки, който иска да помогне, може да го направи, като посочи името Петър Гошев Терзиев. Той има нужда спешно от кръв.



Още по темата: общо новини по темата: 2
26.10.2025 Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
26.10.2025 Кървава катастрофа между мотор и кола на входа на Пловдив






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Закърпват дупките по улиците на най-младия район в Пловдив
19:22 / 26.10.2025
Ново отчуждаване е в сила заради пробива под Централна гара, кмет...
19:20 / 26.10.2025
Тежка надпревара от фирми за зоопарка на Пловдив, отстраниха един...
19:16 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Кървава катастрофа между мотор и кола на входа на Пловдив
16:22 / 26.10.2025
Сговорна дружина на ОП "Градини и паркове" камион повдига
14:55 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Земетресения в България
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: