|Спешно се търси кръв за моториста пострадал тежко при зверската катастрофа до Пловдив
Според поста става въпрос за тежко пострадал моторист при катастрофата на входа на Пловдив, за което Plovdiv24.bg вече Ви информира.
Младият мъж е настанен в УМБАЛ "Свети Георги". Всеки, който иска да помогне, може да го направи, като посочи името Петър Гошев Терзиев. Той има нужда спешно от кръв.
