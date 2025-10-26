Кървава катастрофа между мотор и кола на входа на Пловдив

© Илюстративна снимка Сериозно пътно-транспортно произшествие е станало днес по-рано на детелината на "Пещерско шосе", информира Plovdiv24.bg.







Удар между кола и мотор затруднява движението на входно-изходната пътна артерия. По наша информация състоянието на моториста е доста тежко. На място има линейка и полиция.



Шофирайте внимателно.