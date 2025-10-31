ИЗПРАТИ НОВИНА
Сестрата на моториста, пострадал много тежко преди дни: Помогнете!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:19Коментари (0)2214
©
Сестрата на моториста Петър Терзиев, който миналата неделя пострада тежко при ПТП в Пловдив излезе с апел за набиране на средства за лечение:

"Приятели, познати и към всеки до когото ще достигнат думите ми. Имам нужда от вашата помощ!

На 26.10.2025г. брат ми Петър Терзиев пострада при катастрофа с мотор край Пловдив. Състоянието на Пепи към момента е тежко, с множество тежки травми почти по цялото тяло, част от които вече има последствия за цял живот. Направени са животоспасяваща и други операции към момента и предстои да бъдат направени още ортопедични операции. Лечението и възстановяването му ще бъдат продължителни. Той е Боец! Има Силата и побеждава Невъзможното! Пепи е Чудо!

Днес се обръщам с молба към вас, която никога не съм си представяла, че ще напиша.

Ще ни бъдат необходими много средства занапред. Открита е банкова сметка с дарителска цел - лечението и възстановяването на Пепи.

IBAN: BG26 BPBI 8898 1031 6212 03

BIC: BPBIBGSF

Титуляр: Цветанка Гошева Терзиева

Банка: Postbank

Основание за плащане: Дарение за лечението и възстановяването на Петър Гошев Терзиев.

С одобрението и съдействието на ръководството на Община Стамболийски до два дни ще бъдат поставени кутии за дарение на касите в следните търговски обекти, както и в сградата на Общината:

Супермаркети “Братя Неделеви" - Стамболийски

Супермаркети “Братя Неделеви" - с.Цалапица

"Направи си сам - Братя Неделеви"

"Ролистен 93" (бул."Тракия" 78, . кв.Полатово)

"Елкрам" (ул. "Шувальов" 25, кв.Полатово)

Денонощен магазин - гр.Стамболийски

Бензиностанция Дизелор - гр.Стамболикски

Строителни магазини "Възход" - гр.Стамболийски

Магазин за алкохол и цигари Ротманс (доекопарк гр.Стамболийски)

Магазин за алкохол и цигари Ротманс (срещу хотел "Тракия").

За Пловдив:

ДГ "Боряна" (кв."Прослав").

Моля и от сърце Благодаря на всеки един, който ще отдели миг и средства, за да помогне!

Моля, ако други институции, фирми, обекти, организации желаят да се присъединят към каузата с благотворителна цел под каквато и да е форма (чрез благотворитвлни кутии, базари, събития, концерти, изложби и др.) да се свържат с мен на тел. 0897618761 - Цветанка Терзиева.


