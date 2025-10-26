© Plovdiv24.bg виж галерията Зверски е бил ударът между леката и мотора, за което Plovdiv24.bg вече съобщи. Пътнотранспортното произшествие е станало малко по-рано. На място все още има полиция.



Движението в района е силно затруднено, но се преминава. Инцидентът е на детелината на Пловдив на пътя от Кричим.



На място има патрули на полицията, които регулират трафика.



Няма данни за състоянието на участниците в удара. От кадрите е видно, че има сериозни материални щети по превозните средства.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.