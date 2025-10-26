ИЗПРАТИ НОВИНА
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:55
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Зверски е бил ударът между леката и мотора, за което Plovdiv24.bg  вече съобщи. Пътнотранспортното произшествие е станало малко по-рано. На място все още има полиция.

Движението в района е силно затруднено, но се преминава. Инцидентът е на детелината на Пловдив на пътя от Кричим.

На място има патрули на полицията, които регулират трафика.

Няма данни за състоянието на участниците в удара. От кадрите е видно, че има сериозни материални щети по превозните средства.








