Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:20
©
Сигнал за бомба доведе до евакуация на летището в Пловдив в следобедните часове, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив.

Проверката, извършена от служители на "Гранична полиция", не е открила взривно устройство.

Около 15:10 ч. на телефон 112 е подаден анонимен сигнал за поставена бомба на територията на летището.

Районът е бил незабавно отцепен, а пътниците и служителите – евакуирани. След извършената проверка не е установена реална заплаха.

Органите на реда са установили самоличността на подателя на фалшивия сигнал и са локализирали използвания телефон. Извършителят се издирва. По данни от официалната страница на летището няма пренасочени или забавени полети.


