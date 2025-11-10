Извънредна ситуация на летище "Пловдив", издирват извършителя

© Сигнал за бомба доведе до евакуация на летището в Пловдив в следобедните часове, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив.



Проверката, извършена от служители на "Гранична полиция", не е открила взривно устройство.



Около 15:10 ч. на телефон 112 е подаден анонимен сигнал за поставена бомба на територията на летището.



Районът е бил незабавно отцепен, а пътниците и служителите – евакуирани. След извършената проверка не е установена реална заплаха.



Органите на реда са установили самоличността на подателя на фалшивия сигнал и са локализирали използвания телефон. Извършителят се издирва. По данни от официалната страница на летището няма пренасочени или забавени полети.