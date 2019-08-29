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|Ето го съдията на Локо - Ботев, има опит в дербито на Пловдив
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 8-ия кръг в Първа лига.
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Прави впечатление, че дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев бе поверено на Никола Попов. Столичният арбитър има опит в тези сблъсъци, като вече е водил два такива на Лаута, припомня Plovdiv24.bg.
За последно той получи наряд за сблъсъка между градските съперници на 4 март 2018 година, когато двата тима завършиха 0:0 на Лаута.
Преди това пък под негово ръководство Локо обърна Ботев от 0:1 до 2:1 на 24 април 2016 година. Лазар Марин откри за символичните гости през първото полувреме, а след почивката Кирил Котев и Стефан Велев донесоха успеха за водения тогава от Илиан Илиев тим на черно-белите.
ПФК Черно море - ПФК Дунав
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Ичко Лозев Лозев
30 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Арда
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров
31 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Мартин Живков Богдев
31 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.
ФК Етър - ПФК Берое
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
1 Сеп 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ФК Витоша - ФК Царско село 2015
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Иван Захариев Вълчев
1 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Валентин Желев Добрев
1 Сеп 2019 г. Неделя 20:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Костадинов Иванов
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