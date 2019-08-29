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Ето го съдията на Локо - Ботев, има опит в дербито на Пловдив
Автор: Стойчо Генов 15:21 / 29.08.2019Коментари (0)661
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 8-ия кръг в Първа лига.

Прави впечатление, че дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев бе поверено на Никола Попов. Столичният арбитър има опит в тези сблъсъци, като вече е водил два такива на Лаута, припомня Plovdiv24.bg.

За последно той получи наряд за сблъсъка между градските съперници на 4 март 2018 година, когато двата тима завършиха 0:0 на Лаута.

Преди това пък под негово ръководство Локо обърна Ботев от 0:1 до 2:1 на 24 април 2016 година. Лазар Марин откри за символичните гости през първото полувреме, а след почивката Кирил Котев и Стефан Велев донесоха успеха за водения тогава от Илиан Илиев тим на черно-белите.

ПФК Черно море - ПФК Дунав

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев

СН:    Ичко Лозев Лозев     

30 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Арда

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов

СН:    Петър Стоянов Петров     

31 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Ботев Пловдив

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков

СН:    Мартин Живков Богдев     

31 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.

ФК Етър - ПФК Берое

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

1 Сеп 2019 г. Неделя 15:00 ч.

ФК Витоша - ФК Царско село 2015

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Георги Николов Николов

СН:    Иван Захариев Вълчев     

1 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов

СН:    Валентин Желев Добрев     

1 Сеп 2019 г. Неделя 20:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов

СН:    Йордан Костадинов Иванов
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