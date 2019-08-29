Ето го съдията на Локо - Ботев, има опит в дербито на Пловдив

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 8-ия кръг в Първа лига.



Прави впечатление, че дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев бе поверено на Никола Попов. Столичният арбитър има опит в тези сблъсъци, като вече е водил два такива на Лаута, припомня Plovdiv24.bg.



За последно той получи наряд за сблъсъка между градските съперници на 4 март 2018 година, когато двата тима завършиха 0:0 на Лаута.



Преди това пък под негово ръководство Локо обърна Ботев от 0:1 до 2:1 на 24 април 2016 година. Лазар Марин откри за символичните гости през първото полувреме, а след почивката Кирил Котев и Стефан Велев донесоха успеха за водения тогава от Илиан Илиев тим на черно-белите.



ПФК Черно море - ПФК Дунав



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Ичко Лозев Лозев



30 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ФК Арда



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Петър Стоянов Петров



31 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Ботев Пловдив



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Мартин Живков Богдев



31 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.



ФК Етър - ПФК Берое



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Костадин Георгиев Стоичков



1 Сеп 2019 г. Неделя 15:00 ч.



ФК Витоша - ФК Царско село 2015



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Иван Захариев Вълчев



1 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Валентин Желев Добрев



1 Сеп 2019 г. Неделя 20:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Йордан Костадинов Иванов