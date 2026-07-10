Локомотив Пловдив продължава без директори - изпълнителен и спортен. Всичко това рефлектира върху старши треньора Душан Косич, който е бил бесен, че освен с отбора трябва да се занимава и с куп други неща, които не са от неговата компетенция.

Това твърди в днешния си брой "Тема спорт". Както е известно, доскорошният изпълнителен шеф - бившият футболист на тима Георги Величков, вдигна ръце и си тръгна след кратък период на поста. Той е бил категоричен, че в клуба цари хаос.

Oт известно време се очаква развитие и около френски инвеститори, но такова продължава да няма.

Доскорошният капитан и легенда на Локомотив Пловдив - Димитър Илиев, който обяви, че спира с футбола, хвърли поредните стрели към собственика Христо Крушарски.

"Точно в това състояние и в тези структури на Локомотив сега - не се виждам. Начинът на управление в последните години не съответства на моите виждания и не смятам, че ще съм полезен. Това разединение между фенове и управление пречи да напълним стадиона. Локомотивската общност трябва да повярва на това, което се върши в клуба“, каза Димитър Илиев.