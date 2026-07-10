Бившият национал Георги Миланов каза доста интересни неща около преминаването си в Ботев (Пловдив). Той бе представен в клуба на 24 юни, след като малко преди това бе приключил отношенията си с румънския Динамо Букурещ.

34-годишният халф реши да се върне в България след доста дълъг период в чужбина. Той разкри кое точно го е накарало да избере Пловдив.

"Още преди един, два месеца бях решил, че най-вероятно ще се върна в България. След толкова дълъг период в чужбина исках вече да се прибера у нас. Ясно е, че в България има няколко отбора, които могат да ти предоставят условия за работа. Защото за мен това беше най-важното, когато вече си стигнал едно прилично ниво в кариерата си. Свикнал си на професионализъм и условия, които са за футбол на високо равнище", заяви пред "Тема спорт" Георги Миланов.

"Така, че Ботев беше една от опциите пред мен. Те още през миналата година ме искаха, но тогава вече се бях договорил с предишния си клуб Динамо Букурещ да продължа своя договор. Ботев обаче и тази година показаха нужното уважение към мен и колко много ме искат. Точно затова избрах тяхната оферта", допълни халфът.