В Ботев Пловдив избраха новия капитан на отбора. Както е известно, лидерът на жълто-черните Тодор Неделев се възстановява след операция на коляното и почти сигурно няма да може да играе до края на календарната 2026 година.

Затова в негово отсъствие лентата ще вземе вратарят Даниел Наумов. Това е решение на Станислав Генчев и неговия щаб. Даниел Наумов дойде в Ботев преди година и веднага се утвърди като твърд титуляр под рамката. През новия сезон се очертава той да е лидерът в съблекалнята.

Вратарят ще бъде обявен за капитан на отбора по време на официалното представяне в неделя от 20,30 часа. Тогава на стадион "Христо Ботев" ще започне последната контрола на "канарите" срещу отбора на Берое.