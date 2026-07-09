ФИФА е отхвърлила претенциите на Ботев (Пловдив) относно казуса с преминаването на нападателя Армстронг Око-Флекс в Левски. Решението е взето от Камарата за разрешаване на спорове към световната футболна централа, но не е окончателно. При желание от ПФК Ботев, то може да бъде обжалвано пред Арбитражния съд в Лозана.

Информацията по случая бе разпространена от ПФК Левски, а футболистът бе представян от специалиста по спортно право Георги Градев.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Левски:

ПФК "Левски“ уведомява своите фенове и цялата футболна общественост, че с решение от 25 юни 2026 година на "Камарата за разрешаване на спорове“ към ФИФА отхвърля иска на ПФК "Ботев“ (Пловдив) по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Око-Флекс на стадион "Георги Аспарухов“.

Спорът възникна в началото на 2026 година, след като нападателят активира откупната клауза в договора си с пловдивчани и премина в "Левски“.

Благодетелят на ПФК "Ботев“ Илиян Филипов първоначално сезира компетентните органи в БФС, като СТК констатира разтрогването. Въпреки това той твърдеше пред медиите, че въпросната клауза не е откупна и не позволява на състезателя да прекрати едностранно трудовия си договор. Спорът бе отнесен от ръководството на "канарчетата“ до ФИФА, като там бе претендирано обезщетение, както от футболиста, така и от ПФК "Левски“. Няколко месеца по-късно Световната футболна централа се произнесе в полза на Око-Флекс и "Левски“. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Арбитражния съд в Лозана.

ПФК "Левски“ благодари за професионализма на целия екип, работил по осъществяването на трансфера и по делото пред ФИФА. Футболистът бе представляван от специалиста по спортно право Георги Градев.