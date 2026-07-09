В прилични темпове продължава работата по изграждането на централната трибуна на стадион "Локомотив" в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

През днешния ден работници монтираха седалки в северната част на трибуната. По план съоръжението ще има 3400 седалки, а ако всичко върви добре, трибуната трябва да бъде въведена в експлоатация до края на годината.

В същото време се монтира дограмата на скайбоксовете, които са на две нива.

Работи се и по полагане на покривната хидроизолация, както и по хидроизолацията на самите редове, показа дронът на Plovdiv24.bg.

Вижте в прикаченото видео как изглежда централната трибуна на 9 юли 2026 година!