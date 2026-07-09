Ръководството на хегемона в родния женски волейбол - Марица (Пловдив), продължи да обявява имената на състезателки, които няма да бъдат част от отбора през новия сезон. Последната засега такава е либерото Мила Пашкулева, която бе преотстъпена на Левски (София).

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди това с Марица се разделиха германската посрещачка Ванеса Агбортаби, диагоналът Ива Дудова, посрещачката Виктория Коева и разпределителката Лора Славчева.

Мила Пашкулева, която в момента е част от националния отбор на България за двубоите в Лигата на нациите, ще бъде преотстъпена на Сините за срок от една година.

С екипа на Марица до момента Пашкулева завоюва шест титли на България и също толкова Купи на страната. Освен това, тя бе с ключова роля за историческото постижение на Жълто-сините през миналата година, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на Шампионската лига и достигна до четвъртфиналите в турнира за Купата на ЦЕВ.

Продукт на школата на Марица, Мила има и две шампионски титли със старшата възраст на клуба – през 2019 и 2022 година. В България либерото е играла още един сезон като преотстъпена в състава на Раковски (Димитровград).