Левски (Карлово) привлече двама футболисти, похвалиха се от клуба. "Сините“ ще разчитат през новия сезон в Трета лига - Югоизточна група на бранителите Джошуа Харис и Илиан Кермидчиев.

Харис е централен защитник, роден на 14 юни 2005 година в Съединените американски щати. Той пристига от тима на Марица (Пловдив), за който записа 31 срещи през миналия сезон.

Илиан Кермидчиев също е централен бранител. Той е още по-млад и пристига от юношеския тим на Арда (Кърджали) до 18-годишна възраст, с който завърши на първо място във втората осмица на елитната дивизия у нас през миналия сезон. Талантът беше избран и за най-добър защитник в школата на кърджалийци през предходната кампания.

Пожелаваме успех и на двамата състезатели с екипа на Левски! Нека бъдат здрави и помогнат за още по-добри резултати, обявиха по този повод от ФК Левски (Карлово).