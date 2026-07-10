Франция не даде никакъв шанс на Мароко и след заслужена победа с 2:0 отива на полуфинал на Мондиал 2026.

В 5-ата минута Мбапе стреля отдалеч, но Буну спаси. При последвалия ъглов удар Упамекано намери кълбото с глава, ала стражът спаси. В 26-ата минута Мбапе проби в наказателното поле, където бе съборен непозволено и съдията посочи бялата точка.

Капитанът на Франция сам изпълни наказателния удар, но изстрелът му в долния ляв ъгъл бе уловен от Буну.

В 35-ата минута Дезире Дуе отне топката, напредна мощно и би в долния десен ъгъл, ала Буну спаси. В първата минута от добавеното време Люка Дин потърси изненадващо вратата от далечна дистанция, но мерникът му срещна напречната греда. Хакими изпълни пряк свободен удар в сетните секунди, ала вляво от вратата.

Второто полувреме продължи с бързи и остри атаки на Франция, които не се увенчаваха с успех до 60-та минута. Мбапе получи топката на границата на наказателното поле и с изключително прецизен удар през защитник вкара топката в горния десен ъгъл на вратата на мароканците за 1:0.

Това даде криле на французите и в 66-та минута Осман Дембеле забоде топката в мрежата на Буну за 2:0.

До края на мача Мароко така и не успя да организира атака, която да застраши вратата на Майк Менян и така Франция отива на полуфинал и очаква Испания или Белгия.