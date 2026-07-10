Част от най-великите играчи в историята на Ботев Пловдив получиха абонаментни карти за новия сезон 2026/2027. Това стана на стадион "Христо Ботев", където ветераните бяха посрещнати от финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов и треньора Станислав Генчев.

Пластиките пък раздаде Вангел Делев, който е част от шампионския отбор на Ботев от 1967 година.

Ето какво информираха по темата от "жълто-черния" клуб:

Ботев Пловдив - любов, предавана от поколение на поколение!

Някои от най-великите играчи в историята на "жълто-черния“ клуб получиха абонаментни карти за сезон 2026/27.

ГАЛЕРИЯ: Илиян Филипов и Станислав Генчев оказаха чест на "жълто-черни" легенди ‹ Виж всички 12 снимки ›

Вангел Делев, който е част от шампионския отбор на Ботев Пловдив за 1967 година, лично раздаде пластиките на Петър Зехтински и компания.

Легендите бяха посрещнати от Илиян Филипов и Станислав Генчев, като пожелаха успех на наставника за предстоящия сезон.

ПФК Ботев Пловдив продължава последователната си политика на уважение към легендарните футболисти, които ще заемат достойно своите места на стадион "Христо Ботев“.