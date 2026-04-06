19-годишната пловдивчанка Елизара Янева е първа ракета на националния женски отбор на България по тенис за предстоящия мач срещу Република Южна Африка. Това стана факт, след като капитанът на отбора Мануела Малеева обяви своя състав. Елизара в момента е №236 в световната ранглиста на WTA.

Двубоят срещу ЮАР е от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство "Били Джийн Кинг къп". Надпреварата започва утре в Баня Лука (Босна и Херцеговина) и ще се проведе от 6 до 11 април.

Мачът на нашите момичета ще стартира в 12:00 часа българско време. Във вторник българките ще се изправят срещу Мароко.

В нашата група са още отборите на Северна Македония и Египет. В Група А са Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона "Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

След Елизара Янева, другите ни националки са Денислава Глушкова (№384, 22 г.), Лидия Енчева (№488, 19 г.) и Росица Денчева (№511, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години.