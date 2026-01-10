Иван Иванов стигна първия си финал за 2026 г.

© bgtennis.bg Най-добрият млад спортист на България за 2025 г. - Иван Иванов, вече се класира на първия си финал за тази година, съобщава родната тенис федерация. Световният шампион при юношите за 2025 г. изигра поредния си страхотен мач на турнира за мъже на твърди кортове в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) и си осигури място на финала.



17-годишният българин елиминира втория поставен в схемата Иманол Лопес Морильо със 7:5, 7:6 (5). Двубоят продължи два часа и 48 минути и предложи драматични обрати, пропуснати мачболи и впечатляващ характер от страна на младия ни талант.



Иванов допусна пробив за 2:3 и изостана с 3:5 в първия сет, но не се предаде. Българинът вдигна нивото, отрази два сетбола при 4:5 и спечели четири поредни гейма, за да обърне частта до 7:5.



Вторият сет беше още по-драматичен. Иванов поведе с 4:2, но испанецът се върна в мача и изравни при 4:4. При 5:4 в полза на българина последваха три мачбола, които Лопес Морильо успя да спаси. Испанецът дори стигна до пробив и сервира при 6:5 за трети сет, но тогава Иванов показа шампионски характер – върна брейка и вкара двубоя в тайбрек. В него световният шампион при юношите поведе с 6:4 точки, пропусна първата възможност да затвори мача, но при следващата не сбърка и триумфира с победата.



В мача за титлата Иван Иванов ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между руснаците Павел Лагутин (№6 в схемата) и Ярослав Демин (№7).