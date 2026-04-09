Пловдивчанката Гергана Топалова започна по чудесен начин участието си в тенис турнира в Бонита Спрингс (Флорида, САЩ). Надпреварата е на червени кортове и е с награден фонд 15 хиляди долара. Нашето момиче е поставено под №1 в основната схема.

Топалова победи Фани Норин от Швеция със 7:5, 6:2, като мачът продължи 98 минути.

Любопитното е, че и в двата сета 26-годишната пловдивчанка поведе с 4:0 на своята съперничка. Във втория кръг Гергана Топалова ще играе срещу представителката на домакините Джейдан Браун.