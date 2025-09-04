Фантастично! Двама българи на полуфинал на US Open при юношите

© FB: Davis Cup Световният номер 1 в юношеския тенис Иван Иванов се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ (US Open) при подрастващите след труден успех с 2:1 сета (6:4, 0:6, 7:6(10:3)) над 8-ия поставен Макс Шьонхаус от Германия.



Двубоят продължи 2 часа и 6 минути.



16-годишният мегаталант, който тренира в школата на Рафаел Надал в Майорка, спечели първата част, а във втората падна на 0, за да допусне първи сет пасив в надпреварата.



В третата Иванов поведе с ранен пробив, който бе върнат от Шьонхаус, но в шампионския тайбрек постигна убедителен успех с 10:3 точки.



Това бе втори успех на Иванов над този съперник. Двамата си размениха победи на полуфиналите на тазгодишните "Ролан Гарос" и "Уимбълдън".



В битката за големия финал варненецът Иван Иванов ще играе с изненадата в турнира Зангар Нурланули от Казахстан.



Малко преди Иванов за полуфиналите се класира и Александър Василев. Братовчедът на Григор Димитров надигра представител на домакините, за да стигне до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем при подрастващите.



18-годишният Василев ще играе за класиране на големия финал с Луис Гуто Мигел (Бразилия).



Така България има двама полуфиналисти на турнир от Големия шлем за втори път през тази година след юношеския "Уимбълдън". Там титлата спечели Иван Иванов, а Василев бе много близо до финал, но допусна обрат на полуфиналите.



Мечтата за български финал на Мейджър турнир все още е жива!