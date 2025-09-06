ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (7)
Иван Иванов е големият шампион в Ню Йорк!
Автор: ИА Фокус 19:35Коментари (1)423
©
Иван Иванов взе и втория сет и с това е големият шампион в Ню Йорк тази вечер на изцяло българския исторически финал на Откритото първенство на САЩ за младежи, побеждавайки сънародника си Александър Василев с 2:0 сета (7:5, 6:3)!

Двубоят протече 1 час и 15 минути.

Вторият сет започна подобно на първия, със спечелен сервис гейм на Александър Василев.

Първият пробив в сета дойде в петия гейм, когато атаката на Василев бе безуспешна, и Иванов победи с 3:2 гейма след дълго разиграване.

Шампионът от Уимбълдън Иванов реализира още един пробив, за да поведе с 5:2 и да му се удаде възможност да сервира за мача.

Иванов стигна до мачбол с двойна грешка на Василев, а след това и още един, и в крайна сметка затвори сета, превръщайки се в шампион на Откритото първенство на САЩ за младежи.
Още по темата: общо новини по темата: 41
06.09.2025
05.09.2025
05.09.2025
04.09.2025
28.08.2025
16.08.2025
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Вижте къде може да гледате сблъсъка Иванов-Василев!
 Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович
 Историческо! Българи ще бъдат първи и втори в света след US Open!
 Български финал на младежкия US Open след обрат на Василев
 Страхотен Иван Иванов на финал на младежкия US Open!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: