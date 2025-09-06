Иван Иванов е големият шампион в Ню Йорк!

© Иван Иванов взе и втория сет и с това е големият шампион в Ню Йорк тази вечер на изцяло българския исторически финал на Откритото първенство на САЩ за младежи, побеждавайки сънародника си Александър Василев с 2:0 сета (7:5, 6:3)!



Двубоят протече 1 час и 15 минути.



Вторият сет започна подобно на първия, със спечелен сервис гейм на Александър Василев.



Първият пробив в сета дойде в петия гейм, когато атаката на Василев бе безуспешна, и Иванов победи с 3:2 гейма след дълго разиграване.



Шампионът от Уимбълдън Иванов реализира още един пробив, за да поведе с 5:2 и да му се удаде възможност да сервира за мача.



Иванов стигна до мачбол с двойна грешка на Василев, а след това и още един, и в крайна сметка затвори сета, превръщайки се в шампион на Откритото първенство на САЩ за младежи.