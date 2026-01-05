ИЗПРАТИ НОВИНА
Петър Стоянов: Димитър Пенев беше един от най-обичаните хора в България
Автор: Георги Куситасев 11:40
Петър Стоянов, президент на Република България в периода 1997-2002 година, присъства на поклонението пред починалия в събота треньор номер 1 на XX век Димитър Пенев, което се проведе на Националния стадион "Васил Левски". 

Известният пловдивчанин даде мнението си за Стратега пред ФОКУС.

"Той беше голям състезател. Като треньор по футбол постигна най-големите успехи в България изобщо, но това, което малко хора се сещат и с което той, според мен, ще остане - той беше много обичан човек", започна Петър Стоянов

"Аз мисля, че той беше един от най-обичаните хора в България заради характера, заради излъчването, заради позитивизма, заради смиреността. С това ще го запомня. 

Аз го познавам повече от 35-40 години. Като адвокат помагах на Българския футболен съюз. Той беше току-що приключил състезателната си дейност. Бог да го прости! Замина си голям човек!", коментира още Петър Стоянов.

