Започна поклонението пред Димитър Пенев
Автор: Георги Куситасев 10:47
© ФОКУС
Започна поклонението пред Димитър Пенев, предаде репортер на ФОКУС. Бившият футболист и наставник напусна този свят на 3 януари на 80-годишна възраст.

Поклонението се провежда на националния стадион "Васил Левски".

На място присъстват Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Маритн Петров и други.

Заедно с тях са и двамата президенти на България - Петър Стоянов и Георги Първанов. Присъства и кметът на София Васил Терзиев.

