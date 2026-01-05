ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (5)
Бербатов: Тъжен ден, сърцата ни плачат! Той бе като втори баща за всички нас
Автор: Васил Георгиев 11:52Коментари (0)413
© ФОКУС
Димитър Бербатов не спести емоции на поклонението на Димитър Пенев, предаде репортер на ФОКУС. Той бе сред дошлите на Националния стадион "Васил Левски“ да се сбогуват с иконата на българския футбол, който почина на 3 януари на 80-годишна възраст.

"С момчетата си спомняме историите, които сме имали с него. За позитивните неща, през които минахме заедно. Помним шанса, който даде на всички нас, за да стартираме нашите кариери. Поклон пред всичко това, което направи. Съболезнования на близките му", започна Димитър Бербатов.

"Ще имаме възможността да изкажем сега нашия респект. Тъжен ден. Сърцата на всички ни плачат. Не мисля, че имаше някой, който може да каже нещо лошо за Старшията. Независимо от кой отбор играеш, какви възгледи имаш за футбола, кой подкрепяш. Той беше като обединител".

"Под някаква форма винаги остана верен на себе си. Суетата му беше чужда. Може би сте забелязали, че това го държеше здраво на земята. Бе като баща на всички ние, млади момчета, които тогава тръгвахме да катерим нашите върхове. Той наистина бе като втори баща за всички нас".

"Няма да забравя първия момент, когато всъщност се запознахме и си казахме "здрасти“. Тогава ни бяха дръпнали от юношите. Отидох на базата в Панчарево. Виждам как Старшията идва към мен. Спомените от 1994 година също бяха много силни. Все едно Господ идваше към мен.

Казахме си "здрасти“. Каза ми: "Мите, готов ли си? Как си?“ Никога няма да го забравя. И после връзката, която развихме, шанса, който ми даде да продължа своето развитие. Днес е тъжен ден за всички нас и се надявам колкото се може повече хора да присъстват, защото това бе човекът, който заслужава почитта, уважението, което приживе си бе заслужил с постиженията си като футболист, като треньор и като човек, разбира се, допълни бившият голмайстор.

"Суетата му бе чужда. В света, в който в момента живеем и се развиваме, всички сме подвластни по някакъв начин на суетата. Това води до различно поведение. При него това липсваше. Въпреки успехите, които постигна и начина, по който всички го виждахме, той си беше нашия баща. Начина, по който се грижеше за нас и отношението, което показваше към нас, бе самият урок, че трябва да се отнасяме към всички с усмивка, шеги, закачки. Затова се опитваме, въпреки че е тъжен, тъжен ден днес, на моменти да се усмихваме, защото той това щеше да иска да е така. Винаги, когато го виждахме в последствие, винаги имаше шеги, закачки. Дори да не си говорехме, имаше прегръдки. Неща, които в последствие те карат да мислиш за живота като цяло. Че всички вървим в тази посока. Важно е как живеем живота. И всъщност да показваме нужното уважение на хората, които са го заслужили с това, което са направили", завърши Димитър Бербатов.

