Страхотно! "Колежа" и "Лаута" приемат мачове от Евро 2028 за юноши до 19 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:45Коментари (0)444
©
Огромно признание за българския футбол - страната ни бе избрана за домакин на европейското първенство за юноши до 19-годишна възраст през 2028 г.! Решението бе взето след гласуване сред членовете на Изпълнителния комитет на УЕФА на заседание, което се проведе днес в централата в Нион.

България ще приеме мачовете от еврофиналите на четири съоръжения:

- стадион “Христо Ботев" в Пловдив

- стадион “Локомотив" в Пловдив

- стадион “Берое" в Стара Загора

- стадион “Георги Бенковски" в Пазарджик

Пловдив ще бъде основният футболен център на проекта, като именно там ще бъдат настанени и ще се подготвят юношеските селекции, класирали се за еврофиналите. Сред тях ще бъде и съставът на България, чието място е гарантирано в надпреварата като домакин на форума.

“Днешното решение на Изпълнителния комитет на УЕФА е огромна чест, привилегия и престиж за българския футбол. То показва, че с работата си сме заслужили доверието и подкрепата на цялата европейска футболна общност. Организацията на форум от такъв ранг, разбира се, е и огромна отговорност, но знаем, че в лицето на държавните институции и местните общини имаме надеждни партньори, с чиято подкрепа ще реализираме този проект по възможно най-успешния начин. Тук е моментът да изкажа специални благодарности към кмета на Пловдив, г-н Костадин Димитров, кмета на Стара Загора, г-н Тодоров, и кмета на Пазарджик, г-н Куленски, за техните усилия и подкрепа към проекта", заяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Начело на Организационния комитет, който изготви кандидатурата на България, е зам.-изпълнителният директор на БФС по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова. Тя е ключова част и от екипа, организирал еврофиналите за юноши до 17 г., на които страната ни бе домакин през 2015 г.

Форумът преди 10 г. се проведе в Бургас, Сливен, Стара Загора и Созопол, а на финала селекцията на Франция победи тази на Германия с 4:1.

“Такива турнири приковават вниманието на цяла футболна Европа и поставят в светлината на прожекторите страната домакин, защото на нейната сцена изгряват звездите на най-големите таланти на континента. Мащабен форум от такъв ранг е страхотна възможност за изява на нашите родни таланти, чието развитие е сред ключовите приоритети, залегнали в дългосрочната стратегия на БФС. Много се радвам, че нашите момчета ще може да разчитат на подкрепата на българската публика и да покажат на какво са способни. Колкото до самата организация, предстои ни страшно много работа, но съм сигурна, че екипът ни ще оправдае гласуваното му доверие", заяви Ивета Банкова-Стоянова.
