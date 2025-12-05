Голям шеф в БФС обясни защо Пловдив е избран за център на Евро 2028

Зам.-изпълнителният директор на Българския футболен съюз по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова е начело на Организационния комитет, който подготви успешната кандидатура на България за домакин на европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г.
Броени дни след гласуваното доверие от страна на Изпълкома на УЕФА г-жа Банкова-Стоянова даде обширно интервю, в което говори за избора на Пловдив, Стара Загора и Пазарджик за градове домакини, за стратегическото партньорство с държавните институции и местната власт, за научените уроци от организацията на EURO U17 през 2015 г. и за наследството на турнири от такъв ранг.
Г-жо Банкова-Стоянова, преди броени дни България бе избрана за домакин на европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г. Колко голямо е това признание за българския футбол като цяло?
- Изборът на България за домакин на европейското първенство за юноши U19 през 2028 г. е изключително голямо признание за българския футбол. Това решение на УЕФА показва ясното доверие към Българския футболен съюз и към нашата организационна способност да проведем турнири от най-висок ранг.
За нас това е доказателство, че усилията ни през последните години се оценяват високо на международно ниво. Освен това домакинството дава възможност на страната ни да се утвърди като надежден партньор в европейския футбол и да предостави най-добрите условия за развитие на младите таланти.
Вие сте начело на Организационния комитет, който подготви и внесе кандидатурата на страната ни. Можете ли да ни разкриете малко повече подробности за процеса – как се спряхте на градовете домакини Пловдив, Стара Загора и Пазарджик?
- Работата по кандидатурата беше дълъг, детайлен и много отговорен процес, в който заедно с президента Георги Иванов, изпълнителния директор Андрей Петров и техническия директор Кирил Котев вложихме изключително много усилия. Нашата цел беше да представим пред УЕФА проект, който напълно покрива всички инфраструктурни, технически и организационни критерии за домакинство на европейски шампионат.
Изборът на Пловдив, Стара Загора и Пазарджик не е случаен. Тези градове разполагат със стадиони и бази, които отговарят на стандартите на УЕФА — "Христо Ботев“ и “Локомотив" в Пловдив, "Берое“ в Стара Загора и "Георги Бенковски“ в Пазарджик. Освен качеството на инфраструктурата, важна роля изиграха и силната подкрепа от местните власти, транспортната свързаност и добрата хотелска база.
Работихме много внимателно, за да предложим най-добрите локации, които могат да гарантират отлични условия за младите таланти, за техните щабове и за цялостната организация на първенството. Убедени сме, че именно тази комбинация от съоръжения, отговарящи на всички критерии, професионална ангажираност и силно местно партньорство направи кандидатурата ни успешна.
Знаем, че Пловдив е селектиран за център на проекта. Там ли ще бъдат настанени осемте отбора финалисти и изобщо има ли яснота вече как ще бъдат разпределени ключови локации, зони и активности – като хотелска база, Медиен център, тренировъчни комплекси и т.н.?
- Да, Пловдив е избран за централен град в проекта и нашето желание е именно всички осем финалисти да бъдат настанени там. Градът разполага с отлични условия, силна футболна традиция и активна спортна култура - неслучайно Пловдив от години се смята за един от най-футболните градове в България.
В момента работим съвместно с местните институции и партньори по финализирането и разпределението на ключовите локации: хотелска база, тренировъчни комплекси, Медиен център и всички съпътстващи зони.
И като стана дума за местните общини, знаем, че те, наред с УЕФА и държавните институции, са стратегически партньори при организирането на събитие от такъв ранг. Как върви взаимодействието с тях до момента и какво да очакваме оттук нататък в този аспект?
- Работата с всички ключови партньори протича в много конструктивен дух. Тъй като България току-що беше избрана за домакин, сега навлизаме в етапа, в който предстоят инспекции, детайлни уточнения и планиране във всяка оперативна област.
С УЕФА работим по стандартните процедури за турнири от подобен ранг и поддържаме постоянен работен канал, чрез който се координират техническите изисквания, инфраструктурата и следващите стъпки по подготовката. Вече е ясен графикът за инспекционни посещения, а експертната им подкрепа е на разположение на всеки етап.
От страна на държавните институции диалогът е активен и изцяло фокусиран върху ключовите теми – сигурност, транспорт, инфраструктура и регулаторни процедури. Имаме споделено разбиране за мащаба и значимостта на проекта и пълна готовност за координирани действия занапред.
Местната власт също е силно ангажирана. В момента работим съвместно по подготовката на конкретните локации и логистичните решения, които предстои да бъдат допълнително уточнени по време на инспекциите. Пловдив демонстрира висок професионализъм и реална мотивация да бъде пример за домакинство на подобно събитие.
Оттук нататък очаквайте още по-задълбочена координация, финализиране на ключовите технически решения и постепенно разкриване на детайлите към по-широката публика. Всички партньори са в пълен синхрон и проектът се развива успешно.
Турнир от такъв ранг ще даде възможност на българските таланти да се изявят на голямата континентална сцена...
- Надпревара, носеща такъв престиж, предоставя отлична платформа за българските млади футболисти да демонстрират своя потенциал на голямата европейска сцена. Развитието на талантите е сред водещите приоритети в дългосрочната стратегия на Българския футболен съюз и чрез подобни инициативи ние създаваме условия за тяхното професионално израстване, международен опит и бъдещи успехи.
Вие самата бяхте част от организацията на европейското първенство до 17 г., което се проведе в България през 2015 г. Градовете домакини тогава бяха Бургас, Сливен, Стара Загора и Созопол. По Ваше мнение кои бяха тогава основните предизвикателства и трудности, които се наложи да преодолеете преди и по време на турнира?
- Европейското първенство до 17 г. през 2015-а беше голямо предизвикателство за всички ни. За първи път турнирът се провеждаше с 16 отбора, което означаваше съвсем нова организационна рамка и много повече работа – от логистика до организация на мачовете и настаняването.
Първоначално планът беше турнирът да бъде разделен между Пловдив и Бургас, но след като стана ясно, че стадион "Христо Ботев“ няма да бъде готов, трябваше буквално да пренарисуваме картата и да преместим всичко в Бургаския регион. Стара Загора остана като допълнителна локация, но заради разстоянието се наложи специален режим за отборите – нощуваха там само в дните преди своите мачове.
Като координатор на отборите през мен минаваха абсолютно всички техни нужди и изисквания – понякога много специфични, друг път направо екзотични.
Хранителните режими бяха цяло приключение: някои отбори настояваха за месо, приготвено по определен начин, други – за био яйца. Трябваше да сме креативни, за да осигурим всичко това в различните хотели и кухни.
Отборът на Германия, например, пристигна с близо тон оборудване. Наред със стандартната екипировка дойдоха още фитнес колела, масажни апарати, цели стелажи с еластични ленти и топки, а в багажите си имаха дори билярдна маса. На моменти се шегувахме, че за германската делегация трябва отделен град, не само хотел.
Англичаните пък имаха друга особеност – техните играчи точно тогава държаха държавни матуритетни изпити и правилата бяха изключително строги. Изпитите бяха задължителни, без никаква възможност за отлагане, независимо че отборът участваше на европейско първенство. Трябваше да организираме класни стаи, да осигурим всички условия, а от Англия пристигаха официални квестори, които да надзирават изпитите.
Въпреки всички тези предизвикателства – от логистиката до най-дребните персонални желания – успяхме да се справим. И това, че след турнира получихме изключително позитивна оценка както от УЕФА, така и от самите отбори, беше най-голямото признание за целия труд, който вложихме.
Когато говорим за надпревари под егидата на УЕФА, има едни определени хора, които можем да наречем туптящото сърце на един турнир – доброволците. Можете ли да ни разкажете повече за най-популярните практики в това отношение?
- Когато говорим за турнири под егидата на УЕФА, е ясно, че голяма част от успеха се дължи на доброволците. Те са навсякъде – от посрещането на отборите и делегациите, през координацията на тренировъчните бази, до помощ при логистиката и организацията на самите мачове. В Европа практиките за включване на доброволци са добре развити и често доброволците преминават специално обучение, имат официални униформи и ясни отговорности.
В България тази култура все още не е толкова популярна, но на европейското първенство U17 през 2015 г. видяхме колко голямо значение имат те. Тогава получихме огромна помощ от доброволците – млади хора, студенти, фенове на футбола, които с желание и ентусиазъм се включиха във всички аспекти на турнира. Без тяхното съдействие организацията на събитието едва ли щеше да бъде толкова гладка.
Искрено им благодаря за всеотдайността, професионализма и положителната енергия. И за предстоящото европейско първенство през 2028 г. отново ще разчитаме на тези ценни хора, които са истинската душа на всеки турнир.
Предполагаме, че не само жителите на Пловдив, Стара Загора и Пазарджик, но и желаещи от всички краища на България ще може да кандидатстват за различни позиции, включително и на доброволци. Как протича обикновено подборът на кадри при организацията на такава надпревара?
- Да, напълно вярно е, че за европейското първенство през 2028 г. ще имаме възможност да включим не само жители на Пловдив, Стара Загора и Пазарджик, но и хора от цяла България. За целта организираме специална онлайн платформа, чрез която всеки може да кандидатства за различни позиции – от придружители на отбори, логистични помощници и медицински екипи до доброволци.
След приключване на кандидатстването създаваме комисия, която преглежда автобиографиите и мотивационните писма на кандидатите. В процеса на селекция се обръща внимание както на професионалния опит и квалификациите, така и на мотивацията и готовността за работа в динамична среда. Одобрените кандидати преминават кратко обучение и инструктаж, за да бъдат максимално подготвени за конкретните задачи по време на турнира.
Това позволява да осигурим добре подготвен екип, който може да гарантира гладкото протичане на събитието, а същевременно дава шанс на млади и ентусиазирани хора от цялата страна да се включат и да придобият ценен опит в организацията на международен спортен турнир.
И накрая – как бихте описали наследството, което такъв престижен турнир ще остави зад гърба си?
- Наследството на подобна надпревара е многопластово. На първо място, това е подобрената футболна инфраструктура, която ще се използва години наред от талантите на България. Турнирът предоставя и уникален шанс за родните юноши да се изявят и да премерят сили с най-добрите си връстници на континента.
Освен спортните ползи, това е и възможност за българската публика да се докосне до футболните звезди на утрешния ден, а страната ни да спечели значителен имиджов престиж, утвърждавайки се на футболната карта на Европа. Не на последно място, турнирът дава шанс и на доброволците да придобият ценен опит в организацията на международно събитие и да направят първите си стъпки към кариера в света на футбола.
И разбира се, най-важното – всички участници, отбори, фенове и организатори ще си тръгнат с безкрайни положителни емоции, споделени моменти и нови приятелства, които остават за цял живот.