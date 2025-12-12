Фенове на Ботев ще протестират на ключови кръстовища в града

Феновете на Ботев Пловдив излизат на протест на 15 декември на ключови кръстовища в града. Причина за тази реакция е реалната заплаха Пловдив да бъде лишен от домакинство на Европейско първенство за юноши до 19 години през 2028 година заради продължаващото бездействие от страна на кмета Костадин Димитров.
© Plovdiv24.bg
Проектът за довършване на стадион "Христо Ботев" е в пълен административен застой вече повече от година, въпреки че обществената поръчка е приключена. Освен това комисията е изготвила протокол за избор на изпълнител, средствата за последния етап - 13 млн. лв., са осигурени още миналата година по програмата на МРРБ.
Единственият липсващ подпис е този на кмета на Пловдив, който умишлено не се поставя, без публични мотиви и без поемане на отговорност.
Заради това бездействие Пловдив е изправен пред три сериозни риска: Загуба на 13 млн. лв. държавно финансиране, ако договорът не бъде подписан до края на годината; Провал на довършването на стадион "Христо Ботев“, което компрометира спортната инфраструктура на града; Отнемане на домакинството на Европейско първенство, което може да бъде пренасочено към друга държава или град, готов да изпълни изискванията навреме.
Протестът на 15 декември е сигнал не само към кмета, но и към държавата. Пловдив не може да си позволи повече пропуснати шансове, загубен престиж и административен саботаж. Градът заслужава развитие. Градът заслужава уважение. Градът заслужава управление, което не саботира собственото му бъдеще.