Фенове на Ботев ще протестират на ключови кръстовища в града
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:13Коментари (1)42
© Plovdiv24.bg
Феновете на Ботев Пловдив излизат на протест на 15 декември на ключови кръстовища в града. Причина за тази реакция е реалната заплаха Пловдив да бъде лишен от домакинство на Европейско първенство за юноши до 19 години през 2028 година заради продължаващото бездействие от страна на кмета Костадин Димитров.

Проектът за довършване на стадион "Христо Ботев" е в пълен административен застой вече повече от година, въпреки че обществената поръчка е приключена. Освен това комисията е изготвила протокол за избор на изпълнител, средствата за последния етап - 13 млн. лв., са осигурени още миналата година по програмата на МРРБ.

Единственият липсващ подпис е този на кмета на Пловдив, който умишлено не се поставя, без публични мотиви и без поемане на отговорност.

Заради това бездействие Пловдив е изправен пред три сериозни риска: Загуба на 13 млн. лв. държавно финансиране, ако договорът не бъде подписан до края на годината; Провал на довършването на стадион "Христо Ботев“, което компрометира спортната инфраструктура на града; Отнемане на домакинството на Европейско първенство, което може да бъде пренасочено към друга държава или град, готов да изпълни изискванията навреме.

Протестът на 15 декември е сигнал не само към кмета, но и към държавата. Пловдив не може да си позволи повече пропуснати шансове, загубен престиж и административен саботаж. Градът заслужава развитие. Градът заслужава уважение. Градът заслужава управление, което не саботира собственото му бъдеще.
Статистика: