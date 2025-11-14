ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственикът на Спартак с първо изявление след новината на кмета за стадиона
Автор: Стойчо Генов 09:11Коментари (0)332
©
Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев направи първо изявление след изказването на кмета на града Костадин Димитров, което първо Plovdiv24.bg раразпространи за широката общественост.

Бизнесменът призна, че е получил множество обаждания с въпроси за стадион "Тодор Диев", след като кметът заяви, че съоръжението няма да бъде заличено и се търси финансиране дори и с помощта на БФС.

Динко Миленчев публикува материала на Plovdiv24.bg и използва личния си профил във Фейсбук, за да заяви следното:

Здравейте, приятели и фенове на Спартак Пловдив.

Тъй като през последните 2 дни много хора ми се обадиха, за да искат от мен информация относно "съдбата" на стадион Тодор Диев, във връзка с едно изказване на кмета г-н Димитров, се чувствам задължен още веднъж да изкажа моето мнение.

Стадион "Тодор Диев" е Домът на ПФК "Спартак Пловдив 1947" и трябва да си остане такъв. Това е мястото, на което допреди известно време отборът играеше своите домакински мачове, но в момента базата не позволява провеждането на такива срещи.

Всички Вие знаете, че беше проведена процедура по отдаването на концесия на стадиона и беше подписан и съответния договор, на базата на който и беше изготвен и технически проект. Този проект включва пълно рехабилитация и основен ремонт на Централна трибуна, както и изграждане на още 2 изцяло нови трибуни. С направата им капацитета на стадиона щеше да наброява почти 8 500 места.

Поради промени в Закона за концесиите се оказа, че няма как да се изпълнят нужните инвестиции, тъй като техния размер надвишаваше почти трикратно сумата заложена в концесионния договор. Това наложи прекратяването на този договор. Но проекта за стадиона все още е актуален и е одобрен от община Пловдив. Защо припомням тези неща?

Защото е много важно да се знае, че реално на базата на тези одобрени проекти е напълно възможно да се пристъпи към съответното строителство. Разбира се затова трябва да има осигурено финансиране. И именно изказването на г-н Димитров, с което той казва, че ще се търси финансиран, включително и от Българския футболен съюз е важно. Ако това се осъществи ще може ст. "Тодор Диев" да се превърне в едно наистина футболно място, на което "Спартак Пловдив" да домакинства своите мачове.

Само преди няколко дни Общински съвет - Пловдив взе решение, с което администрацията ще може да кандидатства за получаване на безвъзмездно финансиране за стадион Марица. Това е много важно и правилно решение, с което наистина ще се помогне и на футболния клуб и на неговата база. Именно подобен тип подкрепа е от изключителна важност.

Надявам се да се намери начин вече да бъде помогнато и на отбора и школата на "Спартак Пловдив".

През последните повече от 8 години поех ангажимента да се грижа за издръжката на представителния отбор и на цялата детско-юношеска школа. През тези години отбора мина през много радостни мигове на победа, но и претърпяхме няколко много сериозни разочарования. Това, обаче не ме е отказало да продължавам да искам и да се надявам, че в най-скоро време представителният мъжки отбор ще се завърне сред професионалните отбори. Там където е и мястото на отбор като Спартак.

Благодаря на всички верни и отдадени фенове на "Спартак Пловдив", които на всеки домакински мач идват и подкрепят отбора.

Благодаря Ви!

Вие наистина давате сили на момчетата и със сигурност им вдъхвате кураж в някои моменти, като например на мача срещу "Пирин" Благоевград за купата. Бяхте невероятни и в мача срещу отбора на "Славия" София, когато въпреки делничния работен ден и неудобния час на стадиона имаше почти хиляда човека.

Вие феновете сте наистина синьото сърце на отбора.

Само Спартак Пловдив!
